Вигадав власну техніку: єгиптянин проплив понад 11 км у наручниках (фото)

Єгипетський плавець Шехаб Аллам зізнався, що почувається супергероєм після дивовижного запливу в кайданках, який приніс йому світовий рекорд.

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31-річний плавець із Єгипту Шехаб Аллам побив світовий рекорд, пропливши 11,65 км у наручниках. Чоловіка занесли до Книги рекордів Гіннеса. Про це повідомляє UPI.

Неймовірне досягнення спортсмена відбулося у відкритих водах Перської затоки, де він був у наручниках протягом усього запливу і не мав права торкатися човна підтримки. Єгиптянин зміг побити попередній рекорд у 8,6 км, який був встановлений американським плавцем Бенджаміном Кацманом у 2021 році.

Рекордний заплив зайняв у Аллама приблизно шість годин. Чоловік зізнався, що почувається "супергероєм" після дивовижного запливу понад 11 км у наручниках, який приніс йому світовий рекорд.

"Під час тренувань я привертав до себе багато уваги, коли на мені були наручники. Щоб уникати всіх зацікавлених поглядів, я полюбляю плавати в тихіших місцях. Біля обмежувальної лінії пляжів, хоч і там не уникнути зайвої уваги", — прокоментував Аллам.

Чоловік сподівається, що колись він зможе побити свій власний рекорд Фото: Guinness World Records

Коли чоловік уперше почав займатися плаванням у наручниках, вони натерли йому зап'ястя, залишивши на них червоні плями та роздратування. Попри це, він виявив непохитну відданість справі, удосконалюючи свою власну ексклюзивну техніку плавання, яку він назвав "підтягування на двох руках і модифікований бічний гребок", і яку він удосконалює донині.

Аллам сподівається, що колись він зможе побити свій власний рекорд.

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