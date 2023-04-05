Уже летом: Латвия возобновила призыв в свои Вооруженные силы

Служба для первых призывников стартует 1 июля. К этому времени в Вооруженные силы планируют набрать 500 новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет.

Related video

Латвия, которая в 2006 году отменила обязательній призыв в армию, возобновила набор новобранцев. Соответсвующий закон парламент утвердил в третьем чтении, сообщает пресс-служба Сейма.

Призыву будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Служба для них стартует 1 июля 2023 года.

Предусмотрено несколько видов несения службы.

Можно будет отработать 11 месяцев в регулярных войсках Национальных вооруженных сил или части Национальной гвардии, а также пять лет в Национальной гвардии в целом.

Также с 1 января 2024 года можно будет проходить службу, изучив программу "Офицер запаса", предназначенную для студентов вузов и колледжей.

При прохождении призыва на военную службу органов национальной обороны планируется в первоочередном порядке зачислять добровольцев. Если их будет меньше, чем 500 человек, недостающих доберут в обычном порядке.

Закон также предусматривает, что за неявку на установленные проверки в месте и время, указанные в повестке Минобороны, без уважительной причины будет вынесено предупреждение или штраф в размере до 350 евро.

Напомним, 9 марта стало известно, что в Украине осужденных уклонистов будут призывать в армию. По словам начальника главного управления персонала Генштаба ВСУ Марка Андрусяка, уклонение от армии является не тяжким преступлением, поэтому не мешает мобилизации.

Мы также информировали о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. В президентском указе говорится о том, что с 1 апреля до 15 июля на службу планируют призвать 147 тысяч человек.