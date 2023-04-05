Вже влітку: Латвія відновила призов у свої Збройні сили

Служба для перших призовників стартує 1 липня. На той час у Збройні сили планують набрати 500 новобранців віком від 18 до 27 років.

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Латвія, яка у 2006 році скасувала обов'язковий призов до армії, відновила набір новобранців. Відповідний закон парламент затвердив у третьому читанні, повідомляє прес-служба Сейму.

Призову підлягатимуть чоловіки, віком від 18 до 27 років. Служба для них стартує 1 липня 2023 року.

Передбачено декілька видів несення служби.

Можна буде відпрацювати 11 місяців у регулярних військах Національних збройних сил чи частини Національної гвардії, а також п'ять років у Національній гвардії загалом.

Також з 1 січня 2024 року можна буде проходити службу, вивчивши програму "Офіцер запасу", призначену для студентів вишів та коледжів.

При проходженні призову на військову службу до органів національної оборони планується першочергово зараховувати добровольців. Якщо їх буде менше, ніж 500 осіб, нестачу доберуть у звичайному порядку.

Закон також передбачає, що за неявку на встановлені перевірки у місце та час, зазначені у порядку денному Міноборони, без поважної причини буде винесено попередження або штраф у розмірі до 350 євро.

Нагадаємо, 9 березня стало відомо, що в Україні засуджених ухилістів призиватимуть до армії. За словами начальника головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Марка Андрусяка, ухилення від армії є не тяжким злочином, тож не заважає мобілізації.

Ми також інформували про те, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії. У президентському указі йдеться про те, що з 1 квітня по 15 липня на службу планують призвати 147 тисяч осіб.