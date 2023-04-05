В США очаровательная мисс Нью-Йорк "подрабатывает секретаршей Бога" (видео)

Незадолго до того, как добиться успеха в TikTok, американка Тарин Делани Смит успела поработать секретаршей в колл-центре. Теперь, когда ее серия "Небеса" стала вирусной, фанаты не могут насытиться ею. В общей сложности видео набрали миллионы просмотров.

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Тарин Делани Смит, возможно, наиболее известная тем, что завоевала титул Мисс Нью-Йорк в 2022 году, теперь покоряет социальные сети. Поклонники девушки в восторге от ее серии роликов под названием "Небеса". Об этом рассказывает Yahoo News.

Американка регулярно публикует юмористические видео, в том числе популярную серию "Небеса", в которой она притворяется женщиной по имени Дениз — напряженной, жующей жвачку секретаршей, отвечающей на телефонные звонки от имени Бога.

В каждом ролике Тарин одета в белый халат, вокруг головы обернуто белое полотенце, а из-под полотенца торчит ее "гарнитура". Она отвечает на личные и профессиональные звонки, находясь на работе, но всегда делает это с добродушным отношением и фирменным нью-йоркским акцентом.

Дениз продолжает работать, принимая звонки от обеспокоенных людей, которые хотят знать, почему они не попали в рай.

"Похоже, вы заставили плакать 48 баристок из Starbucks. И это подрывает вашу репутацию", — отвечает она одному из звонивших.

В другом видео Дениз помогает кому-то на небесах, кто хочет узнать, попал ли туда ее бывший муж. Когда женщина узнает, что нет, она приходит в восторг.

"О, это хорошая новость! Да, он не попал в список. Да, поздравляю!" — со смехом отвечает девушка.

Издание отмечает, что Тарин работала секретаршей в колл-центре незадолго до того, как добилась успеха в TikTok. Теперь, когда ее серия "Небеса" стала вирусной, фанаты не могут насытиться ею. В общей сложности клипы набрали миллионы просмотров и собрали тысячи комментариев.

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