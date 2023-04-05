У США чарівна міс Нью-Йорк "підробляє секретаркою Бога" (відео)

Незадовго до того, як досягти успіху в TikTok, американка Тарін Делані Сміт встигла попрацювати секретаркою у кол-центрі. Тепер, коли її серія "Небеса" стала вірусною, фанати не можуть насититися нею. Загалом відео набрали мільйони переглядів.

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Тарін Делані Сміт, можливо, найвідоміша тим, що здобула титул Міс Нью-Йорк у 2022 році, тепер підкорює соціальні мережі. Шанувальники дівчини у захваті від її серії роликів під назвою "Небеса". Про це розповідає Yahoo News.

Американка регулярно публікує гумористичні відео, зокрема популярну серію "Небеса", в якій вона прикидається жінкою, на ім'я Деніз — напруженою секретаркою, яка жує жуйку та відповідає на телефонні дзвінки від імені Бога.

У кожному ролику Тарін одягнена в білий халат, навколо голови обгорнутий білий рушник, а з-під рушника стирчить її "гарнітура". Вона відповідає на особисті та професійні дзвінки, перебуваючи на роботі, але завжди робить це з добродушним ставленням та фірмовим нью-йоркським акцентом.

Деніз продовжує працювати, приймаючи дзвінки від стурбованих людей, які хочуть знати, чому вони не потрапили до раю.

"Схоже, ви змусили плакати 48 баристок зі Starbucks. І це підриває вашу репутацію", — відповідає вона одному з тих, хто дзвонив.

В іншому відео Деніз допомагає комусь на небесах, хто хоче дізнатися, чи потрапив туди її колишній чоловік. Коли жінка дізнається, що ні, вона захоплюється.

"О, це хороша новина! Так, він не потрапив до списку. Так, вітаю!" — зі сміхом відповідає дівчина.

Видання зазначає, що Тарін працювала секретаркою в кол-центрі незадовго до того, як досягла успіху в TikTok. Тепер, коли її серія "Небеса" стала вірусною, фанати не можуть насититися нею. Загалом кліпи набрали мільйони переглядів та зібрали тисячі коментарів.

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