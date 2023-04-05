Самые длинные усы в мире: в США мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса (фото)

По словам американца Пола Слосара, секрет его успеха в том, что он регулярно употребляет спиртные напитки.

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Житель штата Южная Каролина в Соединенных Штатах Америки, Пол Слосар был признан Книгой рекордов Гиннеса как мужчина, имеющий самые длинные усы в мире. Об этом говорится на сайте премии.

Мужчина зафиксировал длину своих усов на Национальном чемпионате бороды и усов. Их длина составляет 63,5 см. Позже он отправил эту информацию в Книгу рекордов Гиннеса для официальной проверки.

"Однажды я побрился и пошел поцеловать свою жену, но она оттолкнула меня и пожаловалась: "Не целуй меня после того, как сбреешь усы, потому что это все равно, что целовать проволочную щетку!". Поэтому с того дня я просто их отпустил", – поделился американец.

По мнению американца, секрет длины усов состоит в том, что он любит употреблять алкогольные напитки.

В США мужчина отрастил самые длинные усы в мире Фото: Guinnessworldrecords

Напомним, 3 апреля Фокус писал, что 4-летний мальчик из ОАЭ стал самым молодым автором, опубликовавшим книгу. Саид Рашед Альмхейри был вдохновлен своей сестрой Альдхаби, которая также является рекордсменкой Гиннесса как самая молодая женщина, опубликовавшая двуязычную книгу.

3 апреля сообщалось, что в Австралии художница создала самый широкий парик в мире. Для создания парика австралийка Дэни Рейнольдс использовала конструкцию из велосипедного шлема, труб, кабельных стяжек и алюминиевых стержней. Все это было нужно, чтобы поддерживать массивную шевелюру из ткани.