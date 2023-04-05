Найдовші вуса у світі: у США чоловік потрапив до Книги рекордів Гіннеса (фото)

За словами американця Пола Слосара, секрет його успіху у тому, що він регулярно вживає спиртні напої.

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Житель штату Південна Кароліна в Сполучених Штатах Америки Пол Слосар був визнаний Книгою рекордів Гіннеса як чоловік, який має найдовші вуса у світі. Про це йдеться на вебсайті премії.

Чоловік зафіксував довжину своїх вусів на Національному чемпіонаті бороди та вусів. Їхня довжина становить 63,5 см. Пізніше він відправив цю інформацію до Книги рекордів Гіннеса для офіційної перевірки.

"Одного разу я поголився і пішов поцілувати свою дружину, але вона відштовхнула мене і поскаржилася: "Не цілуй мене після того, як збриєш вуса, бо це все одно, що цілувати дротяну щітку!". Тому з того дня я просто їх відпустив" – поділився американець.

На думку американця, секрет довжини вусів у тому, що він любить вживати алкогольні напої.

У США чоловік відростив найдовші вуса у світі Фото: Guinnessworldrecords

Нагадаємо, 3 квітня Фокус писав, що 4-річний хлопчик із ОАЕ став наймолодшим автором, який опублікував книгу. Саїд Рашед Альмхейрі був натхненний своєю сестрою Альдхабі, яка також є рекордсменкою Гіннесса як наймолодша жінка, яка опублікувала двомовну книгу.

3 квітня повідомлялося, що в Австралії художниця створила найширшу перуку у світі. Для створення перуки австралійка Дені Рейнольдс використовувала конструкцію з велосипедного шолома, труб, кабельних стяжок та алюмінієвих стрижнів. Все це було потрібне, щоб підтримувати масивну шевелюру з тканини.