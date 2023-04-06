"Я их больше не ем": пенсионерка из Британии нашла лягушку в упаковке бананов (фото)

Британка Джен Джовинаццо считает, что это лягушка тростникового типа, обитающая в западноафриканских странах. Магазин получает свои бананы с Берега Слоновой Кости, который находится в 5 150 км от места покупки.

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В Великобритании 71-летняя Джен Джовинаццо обнаружила лягушку в связке бананов, купленных в Lidl. Об этом рассказывает Daily Mail.

Когда женщина решила съесть банан, то заметила крошечное земноводное, которое смотрело на нее. Пенсионерка поместила животное в небольшую пластиковую коробку и поставила ее на радиатор, чтобы согреть. Затем она связалась со Службой защиты животных.

Издание отмечает, что Джен провела небольшое расследование и считает, что это лягушка тростникового типа, обитающая в западноафриканских странах. Lidl получает свои бананы с Берега Слоновой Кости, который находится в 3 200 милях (5 150 км) от магазина.

Пенсионерка поместила животное в небольшую пластиковую коробку и поставила ее на радиатор, чтобы согреть Фото: коллаж Фокус

"Теперь я их больше не ем. Я тщательно проверяю на пауков каждый раз, когда покупаю бананы. Я подошла к раковине, чтобы почистить банан, когда заметила на нем что-то. Я посмотрела вниз и подумала: "Что это, черт возьми, такое?". Присмотревшись, я поняла, что это крошечная лягушка. Это не совсем то, чего я ожидала. Должна признать, что она была очень милой. Я поискала в интернете и обнаружила, что это тростниковая лягушка из Берега Слоновой Кости. После долгого путешествия она была сонной", — рассказала британка.

Ранее Фокус писал, что в Великобритании женщина судится с национальной лотереей. Из-за технической проблемы британка Джоан Паркер-Греннан дважды победила в лотерее Instant Win. Теперь женщина и оператор национальной лотереи Camelot оспаривают в суде сумму, которую составит приз.

Также сообщалось, что в Великобритании у женщины обнаружили редкую болезнь "живой статуи". Карен Лонг рассказала, что все началось после того как она упала и ударилась лицом о твердый бетон в 2013 году. После пребывания в больнице невролог поставил ей диагноз "синдром жесткого человека". Это заболевание встречается у 1 из 200 000 человек в Великобритании.