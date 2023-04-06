"Я їх більше не їм": пенсіонерка з Британії знайшла жабу в упаковці бананів (фото)

Британка Джен Джовінаццо вважає, що це жаба очеретяного типу, яка мешкає в західноафриканських країнах. Магазин отримує свої банани з Берега Слонової Кістки, який знаходиться за 5 150 км від місця покупки.

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У Великій Британії 71-річна Джен Джовінаццо знайшла жабу у зв'язці бананів, куплених у Lidl. Про це розповідає Daily Mail.

Коли жінка вирішила з'їсти банан, то помітила крихітне земноводне, яке дивилося на неї. Пенсіонерка помістила тварину у невелику пластикову коробку та поставила її на радіатор, щоб зігріти. Потім вона зв'язалася зі Службою захисту тварин.

Видання зазначає, що Джен провела невелике розслідування і вважає, що це жаба очеретяного типу, яка мешкає у західноафриканських країнах. Lidl отримує свої банани з Берега Слонової Кістки, який знаходиться за 3 200 миль (5 150 км) від магазину.

Пенсіонерка помістила тварину у невелику пластикову коробку та поставила її на радіатор, щоб зігріти Фото: колаж Фокус

"Тепер я їх більше не їм. Я ретельно перевіряю на павуків щоразу, коли купую банани. Я підійшла до раковини, щоб почистити банан, коли помітила на ньому щось. Придивившись, я зрозуміла, що це крихітна жаба. Це не зовсім те, чого я очікувала. Маю визнати, що вона була дуже милою. Я пошукала в інтернеті й з'ясувала, що це очеретяна жаба з Берега Слонової Кістки. Після подорожі вона була сонною", — розповіла британка.

Раніше Фокус писав, що у Великобританії жінка позивається до національної лотереї. Через технічну проблему британка Джоан Паркер-Греннан двічі перемогла в лотереї Instant Win. Тепер жінка та оператор національної лотереї Camelot оскаржують у суді суму, яку становитиме приз.

Також повідомлялося, що у Великій Британії у жінки виявили рідкісну хворобу "живої статуї". Карен Лонг розповіла, що все почалося після того, як вона впала і вдарилася обличчям про твердий бетон у 2013 році. Після перебування у лікарні невролог поставив їй діагноз "синдром жорсткої людини". Це захворювання зустрічається у 1 із 200 000 осіб у Великій Британії.