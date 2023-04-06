На этой неделе в небе будет видна "Розовая Луна": в чем ее секрет

Название "розовая" не отражает реальный цвет Луны. Связано это с тем, что это событие часто приходит на время весеннего цветения, заставляя весь мир казаться розовым.

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6 апреля над Нью-Йорком (США) взойдет "Розовая Луна". Увидеть ее можно будет и в других уголках планеты. Для наблюдателя Луна будет выглядеть полной в течение нескольких дней, и при ясной погоде она будет хорошо видна в течение всей ночи. Об этом рассказывает TimeOut.

Розовая Луна представляет собой обычное полнолуние в апреле, которое является первым полнолунием весеннего сезона. Название "розовая" не отражает реального цвета Луны, а связано с тем, что это событие часто приходит на время весеннего цветения, заставляя весь мир казаться розовым.

При прохождении света через атмосферу Земли и падении на Луну спутник будет выглядеть желтым или даже оранжевым в цвете, из-за угла его падения.

В четверг, 6 апреля, Розовая Луна достигнет максимальной яркости в 00:34 по времени Нью-Йорка. Однако погода может помешать людям увидеть ее. Из-за ожидаемой облачности обзор может быть плохим.

Подобное явление повторится 23 апреля 2024 года Фото: Shutterstok

Подобное явление повторится 23 апреля 2024 года в 19:49 по восточному времени.

"Розовой Луной" это полнолуние назвали индейцы Северной Америки в честь розовых цветов шиловидного флокса, который распускается как раз в апреле.

Ранее Фокус писал, что в США молния попала во Всемирный торговый центр. Нью-Йорк пострадал от грозы на фоне разрушительных ураганов, которые пронеслись по большей части юга и среднего запада страны.

Также сообщалось, что в США распустился самый вонючий цветок в мире. Растение, известное как Amorphophallus titanum, цветет лишь раз в несколько лет, а активный период его цветения составляет от 24 до 36 часов. Именно поэтому это зрелище считается таким редким.