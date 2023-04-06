Цього тижня у небі буде видно "Рожевий Місяць": у чому його секрет

Назва "рожевий" не відображає реального кольору Місяця. Пов'язано це з тим, що ця подія часто настає під час весняного цвітіння, змушуючи весь світ здаватися рожевим.

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6 квітня над Нью-Йорком (США) зійде "Рожевий Місяць". Побачити його можна буде й в інших куточках планети. Для спостерігача Місяць буде виглядати повним протягом кількох днів, і за ясної погоди його буде добре видно протягом усієї ночі. Про це розповідає TimeOut.

"Рожевий Місяць" є звичайним повним місяцем у квітні, який є першим повним місяцем весняного сезону. Назва "рожевий" не відображає реального кольору Місяця, а пов'язана з тим, що ця подія часто приходить під час весняного цвітіння, змушуючи весь світ здаватися рожевим.

При проходженні світла через атмосферу Землі та падінні на Місяць супутник виглядатиме жовтим або навіть помаранчевим через кут його падіння.

У четвер, 6 квітня, "Рожевий Місяць" досягне максимальної яскравості о 00:34 за часом Нью-Йорка. Проте погода може завадити людям побачити його. Через очікувану хмарність огляд може бути поганим.

Подібне явище повториться 23 квітня 2024 року Фото: brit

Подібне явище повториться 23 квітня 2024 року о 19:49 за східним часом.

"Рожевим Місяцем" цей повний місяць назвали індіанці Північної Америки на честь рожевих квітів шилоподібного флокса, який розпускається якраз у квітні.

Раніше Фокус писав, що у США блискавка потрапила до Світового торгового центру. Нью-Йорк постраждав від грози на тлі руйнівних ураганів, які пронеслися здебільшого півдня та середнього заходу країни.

Також повідомлялося, що в США розпустилася смердюча квітка у світі. Рослина, відома як Amorphophallus titanum, цвіте лише раз на кілька років, а активний період її цвітіння становить від 24 до 36 годин. Саме тому це видовище вважається таким рідкісним.