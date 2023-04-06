"Я все еще жив": Папа Римский использовал благовония из дерева мафии во время мессы (видео)

Беседуя с жителями Рима после больницы, Понтифик поддержал женщину, у которой недавно умерла 5-летняя дочь. Он также оставил автограф на руке подростка в гипсе.

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Папа Римский Франциск после выписки из больницы в Риме в субботу 1 апреля, где проходил лечение от бронхита, отшучивался в интервью журналистам словами о том, что он "все еще жив". Об этом сообщает The Associated Press.

86-летнего Понтифика доставили в клинику Джемелли"на минувшей неделе. Медикам пришлось применять антибиотики внутривенно.

На встрече с жителями итальянской столицы римский первосвященник поддержал женщину, которая потеряла 5-летнюю дочь в минувшую пятницу. Мать ребенка Серена Субаниа рыдала на груди Папы, он также оставил автограф на руке подростка, забинтованной в гипсе.

Папа Римский Франциск утешает женщину

На вопросы журналистов Понтифик отвечал голосом, близким к шепоту, из-за болей в груди, которые послужили причиной для госпитализации.

Но уже в четверг, 6 апреля, он руководил первой из двух торжественных церемоний в Базилике св. Петра во время Святой недели. Голос Папы уже звучал тверже во время чтения проповеди.

В этот же день осужденные в тюрьме для несовершеннолетних на окраинах Рима ожидали его приезда, в той же тюрьме Франциска проводил ритуал омовения ног, спустя некоторое время после своего избрания в 2013 году.

Во время проповеди он коснулся вопроса обновления, а в елей для традиционного помазания были добавлены благовония из бергамота, собранные на юге Италии с деревьев, которые прежде находились в собственности местных мафиози.

Папа Римский на встрече с верующими

Одной из его неофициальных ремарок было напоминание священникам о том, чтобы те не забывали о необходимости "быть пасторами для людей".

Напомним, что разработчики Midjourney ввели платную подписку после публикаций фальшивых фото "арестованного Трампа" и Папы Римского в модном белом пуховике.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск готов приехать в Украину, но условии, что положение изменится, и он сможет посетить и Киев, и Москву.