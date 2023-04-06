Словно из фильма ужасов: в сети обсуждают червя, выпускающего белую паутину (видео)

На записи видно, как на ладони мужчины ползает красный червь, выделяющий паутину, напоминающую корни дерева. Видео набрало более 4,3 миллиона просмотров.

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В сети показали ролик, в котором необычное существо пускает древовидную паутину, чтобы захватить добычу. Он быстро стал вирусным. Об этом рассказывает Ladbible.

Видео со странным животным было опубликовано в Twitter каналом "Интересное", где оно набрало более 4,3 миллиона просмотров и вызвало отвращение у неподготовленных зрителей.

На записи видно, как на ладони мужчины ползает красный червь, выделяющий паутину, напоминающую корни дерева. При этом мужчина остается спокойным.

Люди в соцсетях начали активно обсуждать это необычное существо. Многие были поражены и описали его как нечто чужеродное. Некоторые пользователи писали, что это что-то из фильмов ужасов, а другие предполагали, что червя сбросили с орбиты.

Оказалось, что это немертин — ленточный червь. Он использует белую паутину, известную как "хоботок", чтобы поймать свою добычу, в основном моллюсков и улиток. Червь затягивает пойманное существо в свой рот и съедает его. Кроме того, он использует свою паутину в качестве защиты, выпуская ее, если хищник подходит слишком близко. В мире существует более тысячи видов ленточных червей.

Ранее Фокус писал, что в Нидерландах на пляж выбросило необычное существо. Морские обитатели существуют на Земле уже около 400 миллионов лет. Последний раз эта рыба была замечена на голландском острове Тексель в 2017 году.

Также сообщалось, что в Швейцарии планируют продать на аукционе скелет тираннозавра. По словам палеонтолога Ханса Якоб-Сибера, останки являются раритетом и большинство из них уже находятся в музеях США, поэтому все другие окаменелости гигантского хищника, выставленные на продажу ранее, вызывали огромный интерес.