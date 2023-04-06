Немов із фільму жахів: у мережі обговорюють хробака, що випускає біле павутиння (відео)

На записі видно, як на долоні чоловіка повзає червоний черв'як, що виділяє павутиння, що нагадує коріння дерева. Відео набрало понад 4,3 мільйона переглядів.

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У мережі показали ролик, у якому незвичайна істота пускає деревоподібне павутиння, щоб захопити здобич. Він швидко став вірусним. Про це розповідає Ladbible.

Відео з дивною твариною було опубліковано в Twitter каналом "Цікаве", де воно набрало понад 4,3 мільйона переглядів і викликало огиду у непідготовлених глядачів.

На записі видно, як на долоні чоловіка повзає червоний черв'як, що виділяє павутиння, що нагадує коріння дерева. При цьому чоловік залишається спокійним.

Люди в соцмережах почали активно обговорювати цю незвичайну істоту. Багато хто був вражений і описав його як щось чужорідне. Деякі користувачі писали, що це щось із фільмів жахів, а інші припускали, що черв'яка скинули з орбіти.

Виявилося, що це немертин – стрічковий хробак. Він використовує білу павутину, відому як "хоботок", щоб зловити свою здобич, в основному молюсків та равликів. Черв'як затягує впійману істоту у свій рот і з'їдає її. Крім того, він використовує свою павутину як захист, випускаючи її, якщо хижак підходить надто близько. У світі існує понад тисячу видів стрічкових хробаків.

Раніше Фокус писав, що у Нідерландах на пляж викинуло незвичайну істоту. Морські жителі існують Землі вже близько 400 мільйонів років. Востаннє ця риба була помічена на голландському острові Тесель у 2017 році.

Також повідомлялося, що у Швейцарії планують продати на аукціоні скелет тиранозавра. За словами палеонтолога Ханса Якоб-Сібера, останки є раритетом і більшість із них уже знаходяться в музеях США, тому всі інші скам'янілості гігантського хижака, виставлені на продаж раніше, викликали величезний інтерес.