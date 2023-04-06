Угрожал убить депутатов: в Польше вынесли приговор стороннику Путина и Лукашенко (фото)

По данным Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения, активист Войцех Ольшанский поддерживает преступные режимы России и Беларуси и занимается антипольской деятельностью.

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Польский стример и пророссийский активист Войцех Ольшанский, известный в сети под псевдонимом Александр Яблоновский, приговорен судом в Быдгоще к тюремному заключению на год и восемь месяцев и штрафу за угрозы и призывы к убийству парламентариев. Об этом пишет польское издание Wirtualne Media.

Сообщается, что во время публичной демонстрации в Быдгоще в январе прошлого года Ольшанский угрожал депутатам, которые собирались голосовать за акнтиковидный закон. Законопроект предусматривал меры по борьбе с вирусом, в частности возможность работодателей проверять, вакцинированы ли его сотрудники.

"Если они поддержат законопроект, они приговаривают себя к смертной казни, а мы формируем эти списки смертников. Я, Войцех, известный в интернете как Александр Яблоновский, хочу их убить. И почему бы нет?! Потому что я переполнен радостной ненавистью и хочу их смерти!", — цитируют журналисты активиста.

В польском Центре мониторинга расистского и ксенофобского поведения считают, что действия Ольшанского носят антипольский характер. Кроме того, стример был замечен в контактах с российским послом в Польше.

"Войцех Ольшанский публично поддерживает преступные режимы России и Беларуси и лидеров этих стран — Лукашенко и Путина", — заявили в ведомстве.

Войцех Ольшанский в суде

Авторы публикации также отметили, что Ольшанский не впервые оказался на скамье подсудимых. В декабре 2022 года его приговорили к двум годам ограничения свободы за публичное оскорбление лиц еврейского происхождения.

Стримера также обвиняли в нападении на белорусского активиста, выступавшего против Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Напомним, что 31 марта в суд был направлен обвинительный акт в отношении гражданина Украины в связи с его информационно-подрывной деятельностью против Украины. По данным СМИ, речь идет о пророссийском блогере Дмитрии Скворцове, который скрывался от правоохранителей в монастыре УПЦ МП.

Еще мы писали о том, что 9 марта стало известно о том, что пророссийскую активистку Елену Колбасникову, организовавшую в Германии автопробег в годовщину капитуляции нацистской Германии, будут судить в Кельне.