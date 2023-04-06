Погрожував убити депутатів: у Польщі винесли вирок прихильнику Путіна та Лукашенка (фото)
За даними Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки, активіст Войцех Ольшанський підтримує злочинні режими Росії та Білорусі та займається антипольською діяльністю.
Польського стрімера і проросійського активіста Войцеха Ольшанського, відомого в мережі під псевдонімом Александр Яблоновський, засуджено судом у Бидгощі до тюремного ув'язнення на рік і вісім місяців та штрафу за погрози та заклики до вбивства парламентаріїв. Про це пише польське видання Wirtualne Media.
Повідомляється, що під час публічної демонстрації у Бидгощі у січні минулого року Ольшанський погрожував депутатам, які збиралися голосувати за актиковідний закон. Законопроєкт передбачав заходи щодо боротьби з вірусом, зокрема можливість роботодавців перевіряти, чи вакциновані його співробітники.
"Якщо вони підтримають законопроєкт, вони засуджують себе до страти, а ми формуємо ці списки смертників. Я, Войцех, відомий в інтернеті як Александр Яблоновський, хочу їх убити. І чому б ні?! Тому що я переповнений радісною ненавистю і хочу їх смерті!", — цитують журналісти активіста.
У польському Центрі моніторингу расистської та ксенофобської поведінки вважають, що дії Ольшанського мають антипольський характер. Крім того, стрімер був помічений у контактах із російським послом у Польщі.
"Войцех Ольшанський публічно підтримує злочинні режими Росії та Білорусі та лідерів цих країн — Лукашенка та Путіна", — заявили у відомстві.
Автори публікації також зазначили, що Ольшанський не вперше опинився на лаві підсудних. У грудні 2022 року його засудили до двох років обмеження волі за публічну образу осіб єврейського походження.
Стрімера також звинувачували у нападі на білоруського активіста, який виступав проти Олександра Лукашенка та Володимира Путіна.
Нагадаємо, що 31 березня до суду було направлено обвинувальний акт щодо громадянина України у зв'язку з його інформаційно-підривною діяльністю проти України. За даними ЗМІ, йдеться про проросійського блогера Дмитра Скворцова, який переховувався від правоохоронців у монастирі УПЦ МП.
Ще ми писали про те, що 9 березня стало відомо про те, що проросійську активістку Олену Колбаснікову, яка організувала в Німеччині автопробіг у річницю капітуляції нацистської Німеччини, судитимуть у Кельні.