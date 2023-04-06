Погрожував убити депутатів: у Польщі винесли вирок прихильнику Путіна та Лукашенка (фото)

За даними Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки, активіст Войцех Ольшанський підтримує злочинні режими Росії та Білорусі та займається антипольською діяльністю.

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Польського стрімера і проросійського активіста Войцеха Ольшанського, відомого в мережі під псевдонімом Александр Яблоновський, засуджено судом у Бидгощі до тюремного ув'язнення на рік і вісім місяців та штрафу за погрози та заклики до вбивства парламентаріїв. Про це пише польське видання Wirtualne Media.

Повідомляється, що під час публічної демонстрації у Бидгощі у січні минулого року Ольшанський погрожував депутатам, які збиралися голосувати за актиковідний закон. Законопроєкт передбачав заходи щодо боротьби з вірусом, зокрема можливість роботодавців перевіряти, чи вакциновані його співробітники.

"Якщо вони підтримають законопроєкт, вони засуджують себе до страти, а ми формуємо ці списки смертників. Я, Войцех, відомий в інтернеті як Александр Яблоновський, хочу їх убити. І чому б ні?! Тому що я переповнений радісною ненавистю і хочу їх смерті!", — цитують журналісти активіста.

У польському Центрі моніторингу расистської та ксенофобської поведінки вважають, що дії Ольшанського мають антипольський характер. Крім того, стрімер був помічений у контактах із російським послом у Польщі.

"Войцех Ольшанський публічно підтримує злочинні режими Росії та Білорусі та лідерів цих країн — Лукашенка та Путіна", — заявили у відомстві.

Войцех Ольшанський у суді

Автори публікації також зазначили, що Ольшанський не вперше опинився на лаві підсудних. У грудні 2022 року його засудили до двох років обмеження волі за публічну образу осіб єврейського походження.

Стрімера також звинувачували у нападі на білоруського активіста, який виступав проти Олександра Лукашенка та Володимира Путіна.

Нагадаємо, що 31 березня до суду було направлено обвинувальний акт щодо громадянина України у зв'язку з його інформаційно-підривною діяльністю проти України. За даними ЗМІ, йдеться про проросійського блогера Дмитра Скворцова, який переховувався від правоохоронців у монастирі УПЦ МП.

Ще ми писали про те, що 9 березня стало відомо про те, що проросійську активістку Олену Колбаснікову, яка організувала в Німеччині автопробіг у річницю капітуляції нацистської Німеччини, судитимуть у Кельні.