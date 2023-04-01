Переховувався у монастирі УПЦ МП: у Києві судитимуть проросійського блогера (фото)

За даними прокуратури, за вказівкою російських кураторів Дмитро Скворцов вів підривну діяльність проти України, заперечував існування українського народу та розповідав про "високу місію" РФ.

Related video

У п'ятницю, 31 березня, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури до суду було направлено обвинувальний акт щодо громадянина України у зв'язку з його інформаційно-підривною діяльністю проти України. Про це стало відомо із офіційного сайту відомства.

Як повідомляється, чоловіка звинувачують у державній зраді. За даними прокуратури, він займався написанням та публікацією матеріалів проросійського змісту за дорученням кураторів із РФ.

Його статті з'являлися на порталах окупантів, а згодом активно поширювалися в соціальних мережах. У цих публікаціях йшлося про "високу місію" та "жертовність" Росії, а також заперечувалося існування України та українців як окремого етносу.

Затримання Дмитра Скворцова

"За результатами проведених слідчо-оперативних дій правоохоронцям вдалося встановити його місце надходження та затримати на території одного з монастирів УПЦ (МП) у Києві, де він переховувався", — йдеться у джерелі.

За ведення антиукраїнської діяльності чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

У публікації прокуратури не згадується ім'я обвинуваченого, проте, за даними видання NV, йдеться про проросійського блогера Дмитра Скворцова.

Нагадаємо, що за інформацією прес-служби СБУ від 22 лютого, Дмитра Скворцова було затримано співробітниками силового відомства на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ МП. Повідомлялося, що він працював над статтями для російських сайтів "Російська народна лінія" та "Одна Батьківщина".

Ще ми писали про те, що 31 березня під Києво-Печерською лаврою зібралися люди, які вимагають від священнослужителів УПЦ МП залишити територію монастиря. За даними ЗМІ, на вулиці пройшла церковна служба, де пригощали чаєм та солодощами.