Служба на вулиці, чай та цукерки: протестувальники біля Лаври вимагають виселити УПЦ МП (відео)

На території монастиря співають гімн України, розтягнут прапор. Церковна служба проводиться на вулиці, де, до всього, пригощають чаєм та цукерками.

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Біля Києво-Печерської лаври зібралися протестувальники, які вимагають від священнослужителів Московського патріархату залишити територію. Про це повідомляє Українська служба "Радіо Свобода".

На місці також проходять молитви та розгорнут прапор України.

"Ми не потерпимо, щоб на нашій території й надалі була ця погань, ми хочемо, щоб вони зникли", — заявила одна з учасниць акції.

Vesti повідомляють, що ситуація під Лаврою спокійна.

"Опонуючі сторони періодично влаштовують словесну суперечку, поліція розділила їх", — йдеться у публікації.

За словами журналістів, чисельність парафіян УПЦ МП перевищує групу прихильників ПЦУ. Церковна служба проводиться на вулиці, де, до всього, пригощають чаєм та цукерками.

Нагадаємо, що митрополит УПЦ МП Павло пригрозив "штурмом" взяти Лавру, але згодом у призначений час ніхто не намагався проникнути до монастиря.

31 березня стало відомо, що духовенство УПЦ МП знову було проти появи на території монастиря комісії Мінкульту. Ченці забарикадували вхід до одного з приміщень комплексу та сказали, що не підпорядковуються Міністерству культури, оскільки вважають рішення про виселення незаконним.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що щодо священиків фізична сила не застосовуватиметься, оскільки російські спецслужби розраховують саме на силовий сценарій.