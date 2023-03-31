Служба на улице, чай и конфеты: протестующие у Лавры требуют выселить УПЦ МП (видео)

На территории монастыря поют гимн Украины, растянут флаг. Церковная служба проводится на улице, где, ко всему прочему, угощают чаем и конфетами.

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Возле Киево-Печерской лавры собрались протестующие, требующие от священнослужителей Московского патриархата покинуть территорию. Об этом сообщает Украинская служба "Радио Свобода".

На месте также проходят молитвы и развернут флаг Украины.

"Мы не потерпим, чтобы на нашей территории и дальше была эта нечисть, мы хотим ,чтобы они исчезли", — заявила одна из участниц акции.

Vesti сообщают, что обстановка под Лаврой спокойная.

"Оппонирующие стороны периодически устраивают словесную перепалку, полиция разделила их", — говорится в публикации.

По словам журналистов, численность прихожан УПЦ МП превышает группу сторонников ПЦУ. Церковная служба проводится на улице, где, ко всему прочему, угощают чаем и конфетами.

Напомним, что митрополит УПЦ МП Павел пригрозил "штурмом" взять Лавру, но впоследствии в назначенное время никто не пытался проникнуть в монастырь.

31 марта стало известно, что духовенство УПЦ МП вновь было против появления на территории монастыря комиссии Минкульта. Монахи забаррикадировали вход в одно из помещений комплекса и сказали, что не подчиняются Министерству культуры, так как считают решение о выселении незаконным.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в отношении священников физическая сила применяться не будет, так как российские спецслужбы рассчитывают именно на силовой сценарий.