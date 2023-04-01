Скрывался в монастыре УПЦ МП: в Киеве будут судить пророссийского блогера (фото)

По данным прокуратуры, по указанию российских кураторов Дмитрий Скворцов вел подрывную деятельность против Украины, отрицал существование украинского народа и рассказывал о "высокой миссии" РФ.

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В пятницу, 31 марта, при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в суд был направлен обвинительный акт в отношении гражданина Украины в связи с его информационно-подрывной деятельностью против Украины. Об этом стало известно из официального сайта ведомства.

Как сообщается, мужчину обвиняют в государственной измене. По данным прокуратуры, он занимался написанием и публикацией материалов пророссийского содержания по поручению кураторов из РФ.

Его статьи появлялись на порталах оккупантов, а затем активно распространялись в социальных сетях. В этих публикациях шла речь о "высокой миссии" и "жертвенности" России, а также отрицалось существование Украины и украинцев как отдельного этноса.

Задержание Дмитрия Скворцова

"По результатам проведенных следственно-оперативных действий правоохранителям удалось установить его место поступления и задержать на территории одного из монастырей УПЦ (МП) в Киеве, где он скрывался", — говорится в источнике.

За ведение антиукраинской деятельности мужчине грозит лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

В публикации прокуратуры не упоминается имя обвиняемого, однако по данным издания NV, речь идет о пророссийском блогере Дмитрии Скворцове.

Напомним, что по информации пресс-службы СБУ от 22 февраля, Дмитрий Скворцов был задержан сотрудниками силового ведомства на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ МП. Сообщалось, что он работал над статьями для российских сайтов "Русская народная линия" и "Одна Родина".

Еще мы писали о том, что 31 марта под Киево-Печерской лаврой собрались люди, требующие от священнослужителей УПЦ МП покинуть территорию монастыря. По данным СМИ, на улице прошла церковная служба, где угощали чаем и сладостями.