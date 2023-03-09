На уродженку України чекає суд за організацію в Німеччині автопробігу на підтримку РФ, – ЗМІ

Олена Колбаснікова, яка проживає у ФРН, стверджує, що "Росія не агресор" і вважає, що стала жертвою через "боротьбу за мир і правду".

Related video

Олена Колбаснікова, яка є організатором найбільшого в Німеччині проросійського автопробігу, приуроченого до минулорічних роковин капітуляції нацистської Німеччини, постане перед судом у Кельні. Про це пише Deutsche Welle.

Ковбасникова народилася в українському місті Дніпро, але понад 20 років тому переїхала до Німеччини. Їй звинувачують у пропаганді війни у зв'язку з публічним схваленням військової агресії Збройних сил РФ проти України. Згідно зі статтею 140 п. 2 Кримінального кодексу Німеччини, жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.

Повідомляється, що Олена Колбаснікова замішана в низці проросійських заходів на території ФРН і пов'язана з німецькими правоекстремістськими політиками. У день річниці капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 2022 року вона виступила з промовою перед автомобілістами, які брали участь у автопробігу до радянського пам'ятника в Кельні.

В інтерв'ю російським ЗМІ Колбаснікова поскаржилася, що через акцію 8 травня її звільнили з роботи. Вже наступного дня жінка одержала документ про розірвання договору.

[ + – ] Проросійський автопробіг у Кельні 8 травня 2022 року

За які слова судитимуть Колбасникову

За даними прокуратури, Олена Колбаснікова порушила закон, сказавши на проросійській акції, що "Росія не агресор. Росія зараз допомагає припинити війну в Україні". Подібне висловлювання класифікується як схвалення злочину.

Якщо росіянці вдасться уникнути тюремного ув'язнення, їй загрожує штраф.

Автори публікації зазначають, що Колбаснікова вважає себе жертвою через "боротьбу за мир та правду". Суд через автопробіг може виявитися не останнім для "активістки", оскільки щодо неї також йде слідство у зв'язку із закликом до вступу до ПВК "Вагнер".

Раніше, 30 січня, також стало відомо, що Олена Колбаснікова та її чоловік росіянин Макс Шлюнд збирали гроші на потреби ЗС РФ та особисто передали російському офіцеру Дмитру Ткачову 500 євро наприкінці 2022 року.

Ще ми писали про те, що росіянка Олена Дірксен, яка отримала популярність завдяки скандальному відео із закликом завдати удару по Дрездену, поскаржилася, що у ФРН на неї відкрили кримінальну справу.