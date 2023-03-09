Уроженку Украины ждет суд за организацию в Германии автопробега в поддержку РФ, – СМИ

Проживающая в ФРГ Елена Колбасникова утверждает, что "Россия не агрессор" и считает, что стала жертвой из-за "борьбы за мир и правду".

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Елена Колбасникова, которая является организатором крупнейшего в Германии пророссийского автопробега, приуроченного к прошлогодней годовщине капитуляции нацистской Германии, предстанет перед судом в Кельне. Об этом пишет Deutsche Welle.

Колбасникова родилась в украинском городе Днепр, но более 20 лет назад переехала в Германию. Ей вменяют пропаганду войны в связи с публичным одобрением военной агрессии Вооруженных сил РФ против Украины. Согласно статье 140 п. 2 Уголовного кодекса Германии, женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Сообщается, что Елена Колбасникова замешана в целом ряде пророссийских мероприятий на территории ФРГ и связана с немецкими правоэкстремистским политиками. В день годовщины капитуляции нацистской Германии 8 мая 2022 года она выступила с речью перед автомобилистами, принимавшими участие в автопробеге к советскому памятнику в Кельне.

В интервью российским СМИ Колбасникова пожаловалась, что из-за акции 8 мая ее уволили с работы. Уже на следующий день женщина получила документ о расторжении договора.

[ + – ] Пророссийский автопробег в Кельне 8 мая 2022 года

За какие слова будут судить Колбасникову

По данным прокуратуры, Елена Колбасникова нарушила закон, сказав на пророссийской акции что "Россия не агрессор. Россия сейчас помогает прекратить войну в Украине". Подобное высказывание классифицируется как одобрение преступления.

В случае, если россиянке удастся избежать тюремного заключения, ей грозит штраф.

Авторы публикации отмечают, что Колбасникова считает себя жертвой из-за "борьбы за мир и правду". Суд из-за автопробега может оказаться не последним для "активистки", так как в ее отношении также идет следствие в связи с призывом к вступлению в ЧВК "Вагнер".

Ранее, 30 января, также стало известно, что Елена Колбасникова и ее муж россиянин Макс Шлюнд собирали деньги на нужды ВС РФ и лично передали российскому офицеру Дмитрию Ткачеву 500 евро в конце 2022 года.

Еще мы писали о том, что россиянка Алена Дирксен, получившая известность благодаря скандальному видео с призывом нанести удар по Дрездену, пожаловалась, что в ФРГ на нее открыли уголовное дело.