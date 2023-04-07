Не имели доступа к гостайне: СМИ узнали детали истории про "шпионов" из Нижнего Тагила

По словам знакомых и друзей, супруги Мухаметовы работали на "Уралвагонзаводе" и доступа к тайной информации не имели, так как всем сотрудникам предприятия на смартфон установили программы, блокирующие фото- и видеосъемку

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Муж и жена из Нижнего Тагила, которых на днях задержала ФСБ РФ якобы за шпионаж в пользу Украины, работали на "Уралвагонзаводе". Об этом сообщает медиа "Холод".

Данила и Викторию Мухаметовых на фото и видео узнали коллеги и друзья семьи, с которыми поговорили журналисты медиа.

Таким образом стало известно, что Данил Мухаметов работал инженером технологом на "Уралвагонзаводе" В 2022 году мужчина даже участвовал в научно-практической конференции молодых специалистов.

В свободное время, по словам друзей, Мухаметов увлекался фотографией.

Его жена также работала технологом на "Уралвагонзаводе". Женщину узнал товарищ Мухаметова, который вместе с ним учился в Нижнетагильском машиностроительном техникуме.

По его словам, у супругов не было доступа ни к каким секретным документам, как это утверждают в ФСБ. Инженеры-технологи не могли ознакамливаться и копировать эти документы потому, что секретными разработками занималось конструкторское бюро.

Также знакомый семьи Мухаметовых рассказал журналистам о том, что сотрудникам завода на смартфоны специальные программы, которые блокируют использование камеры на заводе.

Напомним, 5 апреля в Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ обвинили супружескую пару в шпионаже в пользу Украины. По версии силовиков, муж и жена передавали секретную информацию военно-технического характера и должны были получить за это вознаграждение в 100 тысяч рублей.

Мы также информировали о том, что 30 марта отца российской девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, задержали в Минске. По данным журналистов, правоохранителям удалось вычислить местонахождение Алексея Москалева после того, как он включил мобильный телефон.