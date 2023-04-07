Не мали доступу до держтаємниці: ЗМІ дізналися деталі історії про "шпигунів" із Нижнього Тагілу

За словами знайомих і друзів, подружжя Мухаметовіх працювало на "Уралвагонзаводі" і доступу до таємної інформації не мало, оскільки всім співробітникам підприємства на смартфон встановили програми, що блокують фото- та відеозйомку.

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Чоловік і дружина з Нижнього Тагілу, яких днями затримала ФСБ РФ за шпигунство на користь України, працювали на "Уралвагонзаводі". Про це повідомляє медіа "Холод".

Данила та Вікторію Мухаметових на фото та відео впізнали колеги та друзі родини, з якими поговорили журналісти медіа.

Таким чином стало відомо, що Данило Мухаметов працював інженером-технологом на "Уралвагонзаводі". У 2022 році чоловік навіть брав участь у науково-практичній конференції молодих фахівців.

У вільний час, за словами друзів, Мухаметов захоплювався фотографією.

Його дружина також працювала технологом на "Уралвагонзаводі". Жінку впізнав товариш Мухаметова, який разом із ним навчався у Нижньотагільському машинобудівному технікумі.

За його словами, у подружжя не було доступу до жодних секретних документів, як це стверджують у ФСБ. Інженери-технологи не могли ознайомлюватись та копіювати ці документи тому, що секретними розробками займалося конструкторське бюро.

Також знайомий родини Мухаметових розповів журналістам про те, що співробітникам заводу на смартфони встановили спеціальні програми, які блокують використання камери на заводі.

Нагадаємо, 5 квітня в Нижньому Тагілі співробітники ФСБ звинуватили подружню пару у шпигунстві на користь України. За версією силовиків, чоловік та дружина передавали секретну інформацію військово-технічного характеру і мали отримати за цю винагороду у 100 тисяч рублів.

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