В Северной Ирландии предупредили о риске терактов накануне визита Байдена

Лидер Белого дома планирует посетить страну в годовщину Белфастского соглашения. В ирландской полиции сообщили, что у них есть данные о подготовке нападений, однако правоохранители подготовились к "непредсказуемому".

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В полиции Северной Ирландии готовятся к потенциальным угрозам в преддверии приезда президента США Джо Байдена. Американский лидер посетит страну во вторник, 11 апреля, по случаю годовщины Белфастского или Страстнопятничного соглашения. Ирландские полицейские готовятся к вероятным терактам. Об этом сообщили журналисты SKY.

В СМИ пишут, что главный констебль Саймон Бирн заявил об "исключительных обстоятельствах" накануне этих пасхальных выходных. По его мнению, можно ожидать попыток вовлечь полицию в вооруженные атаки. Вице-премьер Михал Мартин назвал теракты "преступностью в худшем виде", а их организаторов "очень злыми людьми".

О рисках заговорили незадолго до визита лидера США, который должен посетить ирландскую столицу Белфаст 11 апреля. Также президент планирует посетить Дублин, графства Лаут и Мэйо.

Журналисты BBC передали слова помощника констебля Бобби Синглтона. Он заявил, что у правоохранителей есть данные о планировании нападений в городе Лондондерри. Офицеров полиции он призвал быть готовыми ко "всем непредсказуемым ситуациям".

По информации медиа, к помощи в поддержке безопасности привлекут около 300 офицеров из других сил Великобритании. Стоимость операции оценили в 7 млн фунтов стерлингов.

Напомним, сегодня, 7 апреля, журналисты сообщили о главной теме обсуждения на встрече Си Цзиньпина с Эмманюэлем Макроном и Урсулой фон дер Ляен. Политики говорили о войне в Украине и поставках оружия России.

Также 7 апреля Армия обороны Израиля заявила об ударах по объектам террористической группировки ХАМАС в секторе Газа. В сети появились видео взрывов.