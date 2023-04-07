У Північній Ірландії попередили про ризик терактів напередодні візиту Байдена

Лідер Білого дому планує відвідати країну на річницю Белфастської угоди. У ірландській поліції повідомили, що у них є дані про підготовку нападів, однак правоохоронці підготувались до "непередбачуваного".

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У поліції Північної Ірландії готуються до потенційних загроз напередодні приїзду президента США Джо Байдена. Американський лідер відвідає країну у вівторок, 11 квітня, з приводу річниці Белфастської або Страсноп’ятничної угоди. Ірландські поліціянти готуються до ймовірних терактів. Про це повідомили журналісти SKY.

У ЗМІ пишуть, що головний констебль Саймон Бірн заявив про "виняткові обставини" напередодні цих великодніх вихідних. На його думку, можна очікувати спроб втягнути поліцію у збройні атаки. Віцепрем’єр Міхал Мартін назвав теракти "злочинністю у найгіршому вигляді", а їх організаторів "дуже злими людьми".

Про ризики заговорили незадовго до візиту лідера США, що має відвідати ірландську столицю Белфаст 11 квітня. Також президент планує відвідати Дублін, графства Лаут і Мейо.

Журналісти BBC передали слова помічника констебля Боббі Сінглтона. Він заявив, що правоохоронці мають дані про планування нападів у місті Лондондеррі. Офіцерів поліції він закликав бути готовими до "усіх непередбачуваних ситуацій".

За інформацією медіа, до допомоги у підтримці безпеки залучать близько 300 офіцерів з інших сил Великобританії. Вартість операції оцінили у 7 млн фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, сьогодні, 7 квітня, журналісти повідомили про головну тему обговорення на зустрічі Сі Цзіньпіна з Емманюелем Макроном та Урсулою фон дер Ляєн. Політики говорили про війну в Україні та постачання зброї Росії.

Також 7 квітня Армія оборони Ізраїлю заявила про удари по об'єктах терористичного угрупування ХАМАС у секторі Газа. У мережі з’явились відео вибухів.