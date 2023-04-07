Прозвали "королевой": в США девушка голыми руками вынесла дикое животное из бара (видео)

Американка Джессика Уайт легко справилась с растерянным животным, а затем спокойно вынесла его за хвост из техасского танцевального бара в стиле кантри. Видео просмотрели более 10 миллионов раз.

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В Накогдочесе, штат Техас (США), девушка по имени Джессика Уайт голыми руками поймала опоссума в баре Banita Creek Hall. Она взяла его за хвост и вынесла из помещения. Об этом сообщает People.

Опоссум пробрался в бар чуть позже полуночи 1 апреля, когда заведение уже закрывалось. Появление животного вызвало хаос среди посетителей бара. Беспорядок продолжался пока одна из посетительниц, выходившая из танцевального зала, не решила помочь растерянному животному найти выход, взяв зверя на руки.

"Самое безумное, что я протянула руку, чтобы он обнюхал ее, как будто он был собакой. Я не знаю, о чем я думала", — рассказала Джессика.

На видео, которое просмотрели более 10 миллионов раз, женщина в желтой рубашке без рукавов, джинсовых шортах и ковбойских сапогах несет дикое животное за хвост через весь зал и выходит через парадную дверь. Девушку зовут Джессика Уайт, но в Banita Creek Hall ее прозвали "королевой опоссумов".

"Не все герои носят плащи, иногда это просто южная красавица, которая явно ничего не боится", — написал кантри-бар в посте на Facebook, где также было размещено видео, на котором женщина несет опоссума за хвост.

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