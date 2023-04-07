Прозвали "королевою": у США дівчина голими руками винесла дику тварину з бару (відео)

Американка Джессіка Уайт легко впоралася з розгубленою твариною, а потім спокійно винесла її за хвіст із танцювального бару в стилі кантрі. Відео переглянули понад 10 мільйонів разів.

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У Накогдочесі, штат Техас (США), дівчина, на ім'я Джесіка Уайт голими руками спіймала опосума в барі Banita Creek Hall. Вона взяла його за хвіст і винесла із приміщення. Про це повідомляє People.

Опосум пробрався до бару опівночі 1 квітня, коли заклад уже закривався. Поява тварини викликала хаос серед відвідувачів бару. Безлад продовжувався поки що одна з відвідувачок, яка виходила з танцювального залу, не вирішила допомогти розгубленій тварині знайти вихід, взявши звіра на руки.

"Найбожевільніше, що я простягла руку, щоб він обнюхав її, ніби він був собакою. Я не знаю, про що я думала", — розповіла Джесіка.

На відео, яке переглянули понад 10 мільйонів разів, жінка у жовтій сорочці без рукавів, джинсових шортах та ковбойських чоботях несе дику тварину за хвіст через увесь зал та виходить через парадні двері. Дівчину звуть Джесіка Уайт, але в Banita Creek Hall її прозвали "королевою опосумів".

"Не всі герої носять плащі, іноді це просто південна красуня, яка явно нічого не боїться", — написав кантрі-бар у пості на Facebook, де також було розміщено відео, на якому жінка несе опосума за хвіст.

Раніше Фокус писав, що у Нідерландах на пляж викинуло незвичайну істоту. Морські жителі існують Землі вже близько 400 мільйонів років. Востаннє ця риба була помічена на голландському острові Тесель у 2017 році.

Також повідомлялося, що в мережі обговорюють хробака, що випускає біле павутиння. На записі видно, як на долоні чоловіка повзає червоний черв'як, що виділяє павутиння, що нагадує коріння дерева. Відео набрало понад 4,3 мільйона переглядів.