Кадыров боялся приехать в Москву после назначения Герасимова командующим войной в Украине, — эксперт

Глава Чечни сначала уехал в Дубай и поручил отправить на встречу с Владимиром Путиным своего 17-летнего сына Ахмата. Далее Рамзан Кадыров договаривался с президентом лично и начал поддерживать Минобороны РФ, сказал Фокусу эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский.

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Глава российской республики Чечня Рамзан Кадыров боялся появиться в Москве после назначения главы Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим большой войной в Украине. Об этом пишет Фокус в статье "Ахмат вместо Рамзана. Готовится ли смена Кадырова ждать ли протестов в Чечне".

По мнению эксперта по Центральной и Восточной Европе Ивана Преображенского, глава Чечни сначала уехал в Дубай и после этого дал команду отправить к президенту России Владимиру Путину своего 17-летнего сына Ахмата.

"Потом Кадыров уже лично приехал, обо всем договорился и начал поддерживать Генеральный штаб ВС РФ", — сказал аналитик.

Преображенский проводит различие между Кадыровым и основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Первый стал ближе к Минобороны РФ, а второй — только хочет этого, но его не берут в систему.

Рамзан Кадыров может похвастаться военной группировкой, которая больше наемников Пригожина, но менее боеспособная, уточнил Преображенский.

"Это подтверждается тем, как кадыровцы проявили себя в боях в Украине. Чеченцы были на 2-3 линиях как заградотряды", — добавил он.

Кадыров также пытается защитить собственных детей, поэтому продвигает их на самый высокий уровень федеральной власти.

"Это одна из попыток создать клан управления Чечней на случай если с ним что-либо случится. Пример он берет с монархий Персидского залива и Сирии — с клана Башара Асада, где тот удерживает власть несмотря на социальные потрясения и революции. Один член клана меняется на другого", — сказал Иван Преображенский.

Чечня, по его мнению, остается "суперполицейской и суперпрезидентской" территорией России. Протестов там давно не было и проходят они с негласного согласия властей, как это было с выступлением матери чеченских солдат.

"Их не разгоняли, а Кадыров потом сказал, что в Чечне мобилизацию проводить не будут. Набор наемников продолжился. Главное — он не допустил на территорию регулярные войска России и власть Минобороны", — подытожил эксперт.

Напомним, что в украинском Центре национального сопротивления говорили о неодобрении в Кремле сближением "главы ДНР" Дениса .Пушилина с Кадыровым.

Украинский историк Владлен Мараев в марте допускал вариант "дворцового переворота" в Москве — убийство одного из трех — Путина, Кадырова или Пригожина.