Кадиров боявся приїхати в Москву після призначення Герасимова командувачем війни в Україні, — експерт

Глава Чечні спочатку виїхав у Дубай і доручив відправити на зустріч із Володимиром Путіним свого 17-річного сина Ахмата. Далі Рамзан Кадиров домовлявся з президентом особисто і почав підтримувати Міноборони РФ, сказав Фокусу експерт із Центральної та Східної Європи Іван Преображенський.

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Глава Російської республіки Чечня Рамзан Кадиров боявся з'явитися в Москві після призначення голови Генштабу РФ Валерія Герасимова командувачем великої війни в Україні. Про це пише Фокус у статті "Ахмат замість Рамзана. Чи готується зміна Кадирова і чи чекати на протести в Чечні".

На думку експерта з Центральної та Східної Європи Івана Преображенського, голова Чечні спочатку виїхав у Дубай і після цього дав команду відправити до президента Росії Володимира Путіна свого 17-річного сина Ахмата.

"Потім Кадиров уже особисто приїхав, про все домовився і почав підтримувати Генеральний штаб ЗС РФ", — сказав аналітик.

Преображенський проводить різницю між Кадировим та засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Перший став ближчим до Міноборони РФ, а другий — тільки хоче цього, але його не беруть у систему.

Рамзан Кадиров може похвалитися військовим угрупованням, яке більше за найманців Пригожина, але менш боєздатне, уточнив Преображенський.

"Це підтверджується тим, як кадировці проявили себе в боях в Україні. Чеченці були на 2-3 лініях як загороджувальний загін", — додав він.

Кадиров також намагається захистити своїх дітей, тому просуває їх у найвищий рівень федеральної влади.

"Це одна зі спроб створити клан управління Чечнею на випадок, якщо з ним щось трапиться. Приклад він бере з монархій Перської затоки та Сирії — з клану Башара Асада, де той утримує владу попри соціальні потрясіння та революції. Один член клану змінюється на іншого", — сказав Іван Преображенський.

Чечня, на його думку, залишається "суперполіцейською та суперпрезидентською" територією Росії. Протестів там давно не було і проходять вони за негласною згодою влади, як це було з виступом матері чеченських солдатів.

"Їх не розганяли, а Кадиров потім сказав, що в Чечні мобілізацію не проводитимуть. Набір найманців продовжився. Головне — він не допустив на територію регулярні війська Росії та владу Міноборони", — підсумував експерт.

Нагадаємо, що в українському Центрі національного опору говорили про несхвалення в Кремлі зближенням "глави ДНР" Дениса Пушиліна з Кадировим.

Український історик Владлен Мараєв у березні допускав варіант "палацового перевороту" в Москві — вбивство одного з трьох — Путіна, Кадирова чи Пригожина.