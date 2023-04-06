Кремль не влаштовує зближення Пушиліна та Кадирова, — ЦНС

У Центрі спротиву наголошують, що керівник окупаційної адміністрації Донецької області давно потрапив під вплив голови Чечні та допомагає йому грабувати регіон.

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Російську владну верхівку не влаштовує зближення "глави ДНР" Дениса Пушиліна та лідера Чечні Рамзана Кадирова, це підтверджують останні кадрові зміни в окупаційній адміністрації захоплених районів Донецької області, повідомляє Центр національного спротиву сьогодні, 6 квітня.

Наприкінці березня "головою уряду" окупованої Донецької області призначали росіянина, який ніколи не мав стосунку до Донбасу. Це призначення де-факто віддає йому контроль над фінансовими потоками регіону.

"30 березня окупанти змінили "главу уряду" т. зв. "ДНР". Замість Віталія Хоценка, якого відправили в Омськ, "головою уряду" призначено чергового гастролера Євгена Солнцева, який з червня був заступником Хоценка. Все життя Солнцев працював в РФ і не мав стосунку до Донбасу", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Центрі національного спротиву, такі кадрові перестановки свідчать про реакцію російської влади на зближення Кадирова та Пушиліна. Пишуть, що "окупаційний глава" давно потрапив під вплив Кадирова і допомагає йому грабувати регіон та встановлювати вплив.

Призначений Солнцев має позбавити Кадирова впливу та перехопити ініціативу у роботі з підрядниками, адже московські еліти змагаються за право якнайшвидше освоїти кошти на "відновлення" територій.

Тим часом 6 квітня під час зустрічі з головою окупаційної адміністрації Донецької області Денисом Пушиліним президент Росії Володимир Путін поскаржився, що ЗСУ шкодять ЗС Російської Федерації.

Раніше, 14 лютого, ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін заявив про плани захопити Одесу та Чернігів.

До речі, американський Інститут вивчення війни ще наприкінці 2022 року писав, що рейтинг підтримки Володимира Путіна падає через неможливість "захистити" Донбас.