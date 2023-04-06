Кремль не устраивает сближение Пушилина и Кадырова, — ЦНС

В Центре сопротивления подчеркивают, что руководитель оккупационной администрации Донецкой области давно попал под влияние главы Чечни и помогает ему грабить регион.

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Российскую властную верхушку не устраивает сближение "главы ДНР" Дениса Пушилина и лидера Чечни Рамзана Кадырова, это подтверждают последние кадровые изменения в оккупационной администрации захваченных районов Донецкой области, сообщает Центр национального сопротивления сегодня, 6 апреля.

В конце марта "главой правительства" оккупированной Донецкой области назначали россиянина, который никогда не имел отношения к Донбассу. Это назначение де-факто дает ему борозды контроля над финансовыми потоками региона.

"30 марта оккупанты сменили "главу правительства" т.н. "ДНР". Вместо Виталия Хоценко, которого отправили в Омск, "главой правительства" назначен очередной гастролер Евгений Солнцев, который с июня был заместителем Хоценко. Всю жизнь Солнцев работал в РФ и не имел отношения к Донбассу", — говорится в сообщении.

Как отмечают в Центре национального сопротивления, такие кадровые перестановки свидетельствуют о реакции российских властей на сближение Кадырова и Пушилина. Пишут, что "оккупационный глава" давно попал под влияние Кадырова, и помогает ему грабить регион и устанавливать влияние.

Назначенный Солнцев должен лишить Кадырова влияния и перехватить инициативу в работе с подрядчиками, ведь московские элиты соревнуются за право как можно быстрее освоить средства на "восстановление" территорий.

Тем временем, 6 апреля во время встречи с главой оккупационной администрации Донецкой области Денисом Пушилиным президент России Владимир Путин пожаловался, что ВСУ вредят ВС Российской Федерации.

Ранее, 14 февраля, главарь донецких боевиков Денис Пушилин заявил о планах захватить Одессу и Чернигов.

К слову, американский Институт изучения войны еще в конце 2022 года писал, что рейтинг поддержки Владимира Путина падает из-за невозможности "защитить" Донбасс.