В США погиб топ-менеджер компании Raytheon, где производят Patriot и снаряды для HIMARS (фото)

Лампкин с женой летел на одномоторном самолете из Сент-Питерсберга в Венецию в штате Флорида. После взлета в Венеции самолет упал в воды Мексиканского залива.

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В авиакатастрофе в США погиб директор оружейной корпорации Raytheon Джефф Лампкин. Он летел в самолете вместе с женой. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в четверг, 6 апреля. Легкий одномоторный самолет Piper PA-32 потерпел крушение у рыбацкого пирса. Прибывшие на место спасатели обнаружили тела 4 человек — двоих мужчин и двух женщин. Впоследствии были установлены личности погибших. Среди них — 64-летний топ-менеджер американской военно-промышленной компании Raytheon Джефф Лампкин и его 68-летняя жена Петти.

Джефф Лампкин и его супруга Петти.

Лампкин с женой летел на одномоторном самолете из Сент-Питерсберга (Флорида) в Венецию (Флорида) на ужин к друзьям. После взлета из аэропорта в Венеции самолет упал в воды Мексиканского залива.

Военно-промышленная компания Raytheon: производящая

Военно-промышленная компания Raytheon, одна из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для вооруженных сил США. Экспорт вооружения в другие страны. В апреле 2020 года объединилась с United Technologies, образовав Raytheon Technologies.

Стабильно входила в "большую тройку" производителей вооружения и военной техники — крупнейших подрядчиков ВПК США (вместе с Boeing и Lockheed Martin).

Фото: defence blog

Разработчик ЗРК "Петриот", производитель КР "Томагавк", ПЗРК "Стингер" и многих других образцов вооружения, названия которых стали нарицательными именами.

Raytheon также производит широкий ассортимент продукции, от карманных радиостанций, GPS-навигаторов и тепловизионных очков до самолетов и ракетно-космической техники.

Продукция компании также используется и Украиной для отражения атак ВС РФ.

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