У США загинув топменеджер компанії Raytheon, де вироблять Patriot та снаряди для HIMARS (фото)

Лампкін із дружиною летів на одномоторному літаку із Сент-Пітерсберга до міста Венеція у Флориді. Після зльоту у Венеції літак впав у води Мексиканської затоки.

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В авіакатастрофі в США загинув директор збройової корпорації Raytheon Джефф Лампкін. Він летів у літаку разом із дружиною. Про це повідомляє Daily Mail.

Інцидент стався в четвер, 6 квітня. Легкий одномоторний літак Piper PA-32 зазнав аварії біля рибальського пірсу. Рятувальники, які прибули на місце, виявили тіла 4 людей — двох чоловіків та двох жінок. Згодом були встановлені особи загиблих. Серед них — 64-річний топменеджер американської військово-промислової компанії Raytheon Джефф Лампкін та його 68-річна дружина Петті.

Джефф Лампкін та його дружина Петті.

Лампкін із дружиною летів на одномоторному літаку із Сент-Пітерсберга (Флорида) до міста Венеція (Флорида) на вечерю до друзів. Після зльоту з аеропорту у Венеції літак впав у води Мексиканської затоки.

Військово-промислова компанія Raytheon: що виробляє

Військово-промислова компанія Raytheon, одна з найбільших постачальників озброєння та воєнної техніки для збройних сил США. Експортує озброєння в інші країни. У квітні 2020 року об'єдналася з United Technologies, утворивши Raytheon Technologies.

Стабільно входила у "велику трійку" виробників озброєння та воєнної техніки — найбільших підрядників ВПК США (разом із Boeing та Lockheed Martin).

Фото: defence blog

Розробник ЗРК "Петріот", виробник КР "Томагавк", ПЗРК "Стінгер" та багатьох інших зразків озброєння, назви яких стали називними іменами.

Raytheon також виробляє широкий асортимент продукції, від кишенькових радіостанцій, GPS-навігаторів та тепловізійних окулярів до літаків та ракетно-космічної техніки.

Продукція компанії також використовується і Україною для відбиття атак ЗС РФ.

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