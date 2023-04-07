У США загинув топменеджер компанії Raytheon, де вироблять Patriot та снаряди для HIMARS (фото)
Лампкін із дружиною летів на одномоторному літаку із Сент-Пітерсберга до міста Венеція у Флориді. Після зльоту у Венеції літак впав у води Мексиканської затоки.
В авіакатастрофі в США загинув директор збройової корпорації Raytheon Джефф Лампкін. Він летів у літаку разом із дружиною. Про це повідомляє Daily Mail.
Інцидент стався в четвер, 6 квітня. Легкий одномоторний літак Piper PA-32 зазнав аварії біля рибальського пірсу. Рятувальники, які прибули на місце, виявили тіла 4 людей — двох чоловіків та двох жінок. Згодом були встановлені особи загиблих. Серед них — 64-річний топменеджер американської військово-промислової компанії Raytheon Джефф Лампкін та його 68-річна дружина Петті.
Лампкін із дружиною летів на одномоторному літаку із Сент-Пітерсберга (Флорида) до міста Венеція (Флорида) на вечерю до друзів. Після зльоту з аеропорту у Венеції літак впав у води Мексиканської затоки.
Військово-промислова компанія Raytheon: що виробляє
Військово-промислова компанія Raytheon, одна з найбільших постачальників озброєння та воєнної техніки для збройних сил США. Експортує озброєння в інші країни. У квітні 2020 року об'єдналася з United Technologies, утворивши Raytheon Technologies.
Стабільно входила у "велику трійку" виробників озброєння та воєнної техніки — найбільших підрядників ВПК США (разом із Boeing та Lockheed Martin).
Розробник ЗРК "Петріот", виробник КР "Томагавк", ПЗРК "Стінгер" та багатьох інших зразків озброєння, назви яких стали називними іменами.
Raytheon також виробляє широкий асортимент продукції, від кишенькових радіостанцій, GPS-навігаторів та тепловізійних окулярів до літаків та ракетно-космічної техніки.
Продукція компанії також використовується і Україною для відбиття атак ЗС РФ.
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