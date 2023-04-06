На Краматорському напрямку загинув диригент Київської опери Костянтин Старовицький

Життя українського героя і талановитого музиканта обірвалося в результаті ворожого обстрілу на Краматорському напрямку 5 квітня.

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У війні проти РФ на сході загинув 40-річний музикант, режисер і диригент Київської опери Костянтин Старовицький. Він отримав смертельне поранення під час ворожого обстрілу на Краматорському напрямку. Про загибель колеги повідомили у Київській опері, де чоловік працював до війни.

"Ще одна непоправна втрата для української культури, для нашого театру, зокрема. Загинув, захищаючи країну, Костянтин Старовицький, наш колега, який у Київській опері був артистом оркестру, а згодом — диригентом-постановником опери Г. Доніцетті "Ріта" і одним із постановників та авторів перекладу українською опери Дж. Россіні "Шлюбний вексель", — йдеться в повідомленні.

Друзі диригента в коментарях під дописом розповіли, що до початку повномасштабного вторгнення РФ до України він допомагав облаштовувати бомбосховища у Києві, а потім пішов на фронт.

"Талановитий, щирий! Ми зустрілись востаннє напередодні війни. Здається, це було 22 лютого… Всі бомбосховища тоді звільняли від зайвих речей, готуючи до роботи. У нас і досі зберігається реквізит тієї самої "Ріти", який він тоді нам завіз… Реквізит зберегли…", — прокоментувала Інна Гончарова.

"З нашого боку як не диригент, то співак, як не актор, то спортсмен, айтішник, інженер, викладач, фермер, тракторист… А з того боку вагнерівці, що засуджені довічно за вбивства дітей або рідної матері. Ще одна непоправна втрата для української культури, для нашого театру, зокрема", — написала Ірина Діденко.

Нагадаємо, що у вівторок, 4 квітня, стало відомо, що в бою за Бахмут загинув відомий діджей із Херсона Андрій "Мех" Мехряков. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він вирушив добровольцем на фронт і приєднався до лав 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, сформованої на базі "Азова".

У середу, 5 квітня, стало відомо, що у бою за Бахмут загинув учасник неформального молодіжного руху "Гонор" Данило "Вікінг" Кондель, якому був 21 рік.