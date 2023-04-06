На Краматорском направлении погиб дирижер Киевской оперы Константин Старовицкий

Жизнь украинского героя и талантливого музыканта оборвалась в результате вражеского обстрела на Краматорском направлении 5 апреля.

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В войне против РФ на востоке погиб 40-летний музыкант, режиссер и дирижер Киевской оперы Константин Старовицкий. Он получил смертельное ранение во время вражеского обстрела на Краматорском направлении. О гибели коллеги сообщили в Киевской опере, где мужчина работал до войны.

"Еще одна невосполнимая потеря для украинской культуры, для нашего театра, в частности. Погиб, защищая страну, Константин Старовицкий, наш коллега, который в Киевской опере был артистом оркестра, а впоследствии — дирижером-постановщиком оперы Г. Доницетти "Рита" и одним из постановщиков и авторов перевода украинской оперы Дж. Россини "Брачный вексель", — говорится в сообщении.

Друзья дирижера в комментариях под сообщением рассказали, что до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он помогал обустраивать бомбоубежища в Киеве, а затем ушел на фронт.

"Талантливый, искренний! Мы встретились в последний раз накануне войны. Кажется, это было 22 февраля… Все бомбоубежища тогда освобождали от лишних вещей, готовя к работе. У нас до сих пор хранится реквизит той самой "Риты", который он тогда нам завез… Реквизит сохранили …", — прокомментировала Инна Гончарова.

"С нашей стороны если не дирижер, то певец, как не актер, то спортсмен, айтишник, инженер, преподаватель, фермер, тракторист… А с той стороны "вагнеровцы", осужденные пожизненно за убийства детей или родной матери. Еще одна непоправимая потеря для украинской культуры, для нашего театра, в частности", — написала Ирина Диденко.

Напомним, что во вторник, 4 апреля, стало известно, что в бою за Бахмут погиб известный диджей из Херсона Андрей "Мех" Мехряков. Когда началось полномасштабное вторжение, он отправился добровольцем на фронт и присоединился к рядам 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, сформированной на базе "Азова".

В среду, 5 апреля, стало известно, что в бою за Бахмут погиб участник неформального молодежного движения "Гонор" Даниил "Викинг" Кондель, которому был 21 год.