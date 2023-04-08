ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 42 самолетов и 8 кораблей КНР

В Тайване такой акт КНР был назван нерациональным, и что он поставил под угрозу региональную безопасность и стабильность страны.

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Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 42 самолета и 8 кораблей народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщают на странице ВС Тайваня в твиттере.

Как отмечают в ведомстве, почти три десятка самолетов КНР пересекли линию Тайваньского пролива по трем направлениям.

"8 апреля было обнаружено 42 самолета и 8 кораблей. 29 из обнаруженных самолетов пересекли северную, центральную и южную срединную линию Тайваньского пролива и вошли в наш юго-западный ПВО, пытаясь принудительно надавить на нас", — говорится в сообщении.

Ракетные системы наземного базирования получили приказ реагировать на действия Китая.

В ведомстве добавили, что осуждают такой нерациональный акт, поставившим под угрозу региональную безопасность и стабильность, что ВС Тайваня следят за ситуацией, а ракетные системы наземного базирования получили приказ реагировать на эти действия.

Напомним, что 6 апреля в ФБР заявили, что в Пекине начали принимать меры в экономике для потенциальной защиты от санкций, которые могут быть введены в случае нападения КНР на Тайвань.

Китайский лидер Си Цзиньпин начал подготовку к войне, и мир "должен воспринимать всерьез" это. За последние месяцы Пекин принял новые законы о военной готовности и о строительстве новых бомбоубежищ в направлении Тайваньского пролива. Также по всей стране создают офисы "Национальной оборонной мобилизации".