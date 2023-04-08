ЗС Тайваню зафіксували наближення до острова 42 літаків та 8 кораблів КНР

У Тайвані такий акт КНР назвали нераціональним, він поставив під загрозу регіональну безпеку та стабільність країни.

Related video

Збройні сили Тайваню зафіксували наближення до острова 42 літаків та 8 кораблів народно-визвольної армії Китаю. Про це повідомляють на сторінці ЗС Тайваню у твітері.

Як зазначають у відомстві, майже три десятки літаків КНР перетнули лінію Тайванської протоки з трьох напрямків.

"8 квітня було виявлено 42 літаки і 8 кораблів. 29 із виявлених літаків перетнули північну, центральну та південну серединну лінію Тайванської протоки та увійшли до нашої південно-західної ППО, намагаючись примусово натиснути на нас", — йдеться в повідомленні.

Ракетні системи наземного базування отримали наказ реагувати на дії Китаю

У відомстві додали, що засуджують такий нераціональний акт, який поставив під загрозу регіональну безпеку та стабільність, а ЗС Тайваню стежать за ситуацією, а ракетні системи наземного базування отримали наказ реагувати на ці дії.

Нагадаємо, що 6 квітня у ФБР заявили, що у Пекіні почали вживати заходи в економіці для потенційного захисту від санкцій, які можуть запровадити у разі нападу КНР на Тайвань.

Китайський лідер Сі Цзіньпін почав підготовку до війни, і світ "має сприймати серйозно" це. За останні місяці Пекін ухвалив нові закони про військову готовність та про будівництво нових бомбосховищ у напрямку Тайванської протоки. Також по всій країні створюють офіси "Національної оборонної мобілізації".