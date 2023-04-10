"Обещал жениться": в Польше пенсионерка продала квартиру, чтобы дать "любимому" 4 млн грн

73-летняя женщина оформила несколько кредитов в разных банках на сумму более 125 тысяч злотых и передала мошеннику все свои сбережения. Позже она продала свою квартиру. Всего она "потратила" на своего "любимого" 500 тысяч злотых.

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В Польше 73-летняя женщина решила помочь незнакомцу из социальных сетей, который обещал жениться на ней, и в результате потеряла крупную сумму денег. Об этом рассказывает RMF24.

События, связанные с мошенничеством, причинившим вред женщине, развернулись более полутора лет назад. Пенсионерка познакомилась с неким мужчиной, который представился Джеффом Джефферсоном. Он рассказал, что он американец. Они начали общаться в социальных сетях.

Мошенник, который общался с наивной женщиной, рассказал ей, что он вдовец и воспитывает двух детей. Мужчина заявил, что работает на нефтяной вышке в Норвегии и старался завоевать ее любовь, обращаясь к ней ласково и даже предлагая жениться на ней. Однако в какой-то момент самозванец, выдававший себя за американца, решил попросить деньги у старушки.

Мошенник, который общался с наивной женщиной, рассказал ей, что он вдовец и воспитывает двух детей Фото: Shutterstok

В определенный момент он запросил у нее финансовую помощь, утверждая, что попал в затруднительную ситуацию и нуждается в деньгах, чтобы выбраться из тюрьмы, а также что у него есть больные дети, требующие лечения и финансовой поддержки. Пенсионерка поверила его обещаниям и перевела ему первую сумму денег. Об этом рассказала старший сержант полиции Парчева, Эвелина Семенюк.

Пенсионерка оформила несколько кредитов в разных банках на сумму более 125 тысяч злотых (более 1 млн гривен) и передала мошеннику все свои сбережения. Позже она продала свою квартиру. Всего она "потратила" на своего "любимого" 500 тысяч злотых (более 4 млн гривен). Женщина обратилась в полицию лишь через полтора года, так как самозванец обещал вернуть ей деньги, но так и не сделал этого.

Ранее Фокус писал, что в США мужчина женился на "точной копии" своей дочери. Крис и Савана из Аризоны с самого начала скрывали свои отношения, думая, что их будут осуждать за разницу в возрасте.

Также сообщалось, что в США 21-летняя девушка спит в собачьей клетке. Американка Лия Паркер считает, что необычное место, где она спит, гораздо более комфортное, чем ее кровать, несмотря на его маленькие размеры. Девушка говорит, что ночует там скорее из соображений "самоуспокоения".