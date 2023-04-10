"Обіцяв одружитися": у Польщі пенсіонерка продала квартиру, щоб дати "коханому" 4 млн грн

73-річна жінка оформила кілька кредитів у різних банках на суму понад 125 тисяч злотих та передала шахраю всі свої заощадження. Згодом вона продала свою квартиру. Загалом вона "витратила" на свого "коханого" 500 тисяч злотих.

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У Польщі 73-річна жінка вирішила допомогти незнайомцю із соціальних мереж, який обіцяв одружитися з нею, і в результаті втратила велику суму грошей. Про це розповідає RMF24.

Події, пов'язані з шахрайством, які завдали шкоди жінці, розгорнулися понад півтора року тому. Пенсіонерка познайомилася з чоловіком, який представився Джеффом Джефферсоном. Він розповів, що американець. Вони почали спілкуватися у соціальних мережах.

Шахрай, який спілкувався з наївною жінкою, розповів їй, що він вдівець та виховує двох дітей. Чоловік заявив, що працює на нафтовій вежі в Норвегії й намагався завоювати її любов, звертаючись до неї ласкаво і навіть пропонуючи одружитися з нею. Однак у якийсь момент самозванець, який видавав себе за американця, вирішив попросити гроші у бабусі.

Шахрай, який спілкувався з наївною жінкою, розповів їй, що він вдівець та виховує двох дітей Фото: brit

У певний момент він запросив у неї фінансову допомогу, стверджуючи, що потрапив у скрутну ситуацію і потребує грошей, щоб вибратися з в'язниці, а також, що у нього є хворі діти, які потребують лікування та фінансової підтримки. Пенсіонерка повірила його обіцянкам та перевела йому першу суму грошей. Про це розповіла старший сержант поліції Парчова Евеліна Семенюк.

Пенсіонерка оформила кілька кредитів у різних банках на суму понад 125 тисяч злотих (понад 1 млн гривень) та передала шахраю всі свої заощадження. Згодом вона продала свою квартиру. Загалом вона "витратила" на свого "улюбленого" 500 тисяч злотих (понад 4 млн гривень). Жінка звернулася до поліції лише через півтора року, оскільки самозванець обіцяв повернути їй гроші, але так і не зробив цього.

Раніше Фокус писав, що в США чоловік одружився з "точною копією" своєї дочки. Кріс і Савану з Арізони з самого початку приховували свої стосунки, думаючи, що їх засуджуватимуть за різницю у віці.

Також повідомлялося, що у США 21-річна дівчина спить у собачій клітці. Американка Лія Паркер вважає, що незвичайне місце, де вона спить, набагато комфортніше, ніж її ліжко, попри його маленькі розміри. Дівчина каже, що ночує там скоріше з міркувань самозаспокоєння.