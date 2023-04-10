В США город заплатит $500 тысяч кофейне, в которой работают баристы в бикини (фото)

Владелица кофейни Джованна Эдж и ее сотрудницы подали в суд на городские власти за то, что якобы новые постановления нарушают их права. Истцы требовали более 3 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба и оплаты услуг адвоката.

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Судебная тяжба по поводу дресс-кода для работниц в кофейне Hillbilly Hotties, которые носят бикини, закончилась после того, как город Эверетт (США) согласился выплатить 500 000 долларов владельцу и сотрудницам, подавшим иск шесть лет назад. Об этом сообщает The Daily Herald.

Владелица кофейни Джованна Эдж и ее сотрудницы Натали Бьерке, Маттесон Эрнандес, Лия Хамфри, Амелия Пауэлл и Либерти Зиска подали судебную жалобу на то, что городские постановления, требующие от сотрудников быстрого обслуживания носить как минимум майку и шорты, нарушают их права. Истцы требовали более 3 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба и оплаты услуг адвоката.

Согласно соглашению, город сохранит большинство своих правил лицензирования кофейных киосков и других предприятий быстрого обслуживания на испытательный срок, но больше не будет требовать, чтобы бариста носили как минимум майки и шорты.

Ситуация стала критической в 2009 году, когда местная полиция была вынуждена разбираться со всплеском жалоб на то, что различные развратные кофейни в Эверетте были местом неподобающего поведения, включая "интимные шоу" и проституцию.

Согласно новым поправкам, девушкам будет разрешено продолжать работать в минимальной одежде Фото: FOX News

После расследования деятельности этих заведений были арестованы четыре человека, и правоохранительные органы посчитали, что проблема решена. Но к 2013 году по-прежнему производились аресты по обвинению в проституции и эксплуатации несовершеннолетних.

Город попытался предотвратить сексуальную эксплуатацию работников, введя в 2017 году требования к одежде в виде майки и шорт. Эти требования были признаны неконституционными в октябре того же года.

Согласно новым поправкам, баристам будет разрешено продолжать работать в минимальной одежде, но на них будут распространяться действующие в городе законы о непристойном поведении. Если заведение получает два или более нарушений оно может быть закрыто.

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