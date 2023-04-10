У США місто заплатить $500 тисяч кав'ярні, де працюють баристи в бікіні (фото)

Власниця кав'ярні Джованна Едж і її співробітниці подали до суду на міську владу за те, що нібито нові постанови порушують їхні права. Позивачі вимагали понад 3 мільйони доларів як відшкодування збитків і оплату послуг адвоката.

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Судова тяганина щодо дрес-коду для робітниць у кав'ярні Hillbilly Hotties, які носять бікіні, закінчилася після того, як місто Еверетт (США) погодилося виплатити 500 000 доларів власниці та співробітницям, які подали позов шість років тому. Про це повідомляє The Daily Herald.

Власниця кав'ярні Джованна Едж і її співробітниці Наталі Бьорке, Маттесон Ернандес, Лія Гамфрі, Амелія Павелл і Ліберті Зіска подали судову скаргу на те, що міські постанови, які вимагають від співробітників швидкого обслуговування носити як мінімум майку та шорти, порушують їхні права. Позивачі вимагали понад 3 мільйони доларів як відшкодування збитків і оплату послуг адвоката.

Згідно з угодою, місто збереже більшість своїх правил ліцензування кавових кіосків і інших підприємств швидкого обслуговування на випробувальний термін, але більше не вимагатиме, щоб баристи носили як мінімум майки та шорти.

Ситуація стала критичною у 2009 році, коли місцева поліція була змушена розбиратися зі сплеском скарг на те, що різні розпусні кав'ярні в Еверетті були місцем неналежної поведінки, включаючи "інтимні шоу" та проституцію.

Згідно з новими поправками, дівчатам буде дозволено продовжувати працювати в мінімальному одязі Фото: FOX News

Після розслідування діяльності цих закладів було заарештовано чотирьох осіб, і правоохоронні органи вважали, що проблему вирішено. Але до 2013 року, як і раніше, відбувалися арешти за звинуваченням у проституції та експлуатації неповнолітніх.

Місто спробувало запобігти сексуальній експлуатації працівників, ввівши у 2017 році вимоги до одягу у вигляді майки та шортів. Ці вимоги було визнано неконституційними в жовтні того ж року.

Згідно з новими поправками, баристам буде дозволено продовжувати працювати в мінімальному одязі, але на них поширюватимуться закони, що діють у місті, про непристойну поведінку. Якщо заклад отримує два або більше порушень, він може бути закритий.

Раніше Фокус писав, що в США дівчина голими руками винесла дику тварину з бару. Американка Джессіка Вайт легко впоралася з розгубленою твариною, а потім спокійно винесла її за хвіст із танцювального бару в стилі кантрі. Відео переглянули понад 10 мільйонів разів.

Також повідомлялося, що в США чоловік одружився з "точною копією" своєї дочки. Кріс і Савана з Арізони з самого початку приховували свої стосунки, думаючи, що їх засуджуватимуть за різницю у віці.