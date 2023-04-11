Подарок от бабушки: в США парень выиграл $1 млн на свое 18-летие

Калеб Хенг сказал, что его призовые деньги пойдут на оплату колледжа и инвестиции на будущее.

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Калеб Хенг из Калифорнии начал взрослую жизнь с 1 миллиона долларов, когда лотерейный билет, который он получил в подарок на 18-летие, оказался выигрышным. Об этом сообщает UPI.

Подросток рассказал сотрудникам Калифорнийской лотереи, что бабушка подарила ему скретч-билет с соответствующим названием "Идеальный подарок".

"Моя мама везла меня на рыбалку, и по дороге я стер защитный экран. Нам пришлось остановиться. Это был миллион долларов, а у меня еще даже не было документов. Мы развернулись и поехали домой, потому что мне нужно было получить удостоверение личности, прежде чем я мог забрать выигрыш", — сказал Хенг.

Бабушка Хенга купила выигрышный билет в магазине Oasis Market в городе Терлок. Победитель сказал, что его призовые деньги пойдут на оплату колледжа и инвестиции на будущее.

"Я в восторге! Я этого точно не ожидал", — сказал Хенг.

Ранее Фокус писал, что в США мужчина купил 20 одинаковых лотерейных билетов и выиграл 20 раз. Американец Фекр Хирпо рассказал, что обычно не приобретает большое количество одинаковых билетов, но на этот раз он почувствовал, что розыгрыш будет удачным. Мужчина еще не решил, как он распорядится своим призом.

Также сообщалось, что в США мужчина во время отпуска сорвал джекпот в $5 млн. Американец Питер Салливан решил не ждать пока весь его приз будут выплачивать частями в течение нескольких лет. Он получит свой выигрыш в однократной выплате, которая составила 3 960 000 долларов.