Подарунок від бабусі: у США хлопець виграв $1 млн на своє 18-річчя

Калеб Хенг сказав, що його призові гроші підуть на оплату коледжу та інвестиції на майбутнє.

Related video

Калеб Хенг із Каліфорнії розпочав доросле життя з 1 мільйона доларів, коли лотерейний білет, який він отримав у подарунок на 18-річчя, виявився виграшним. Про це повідомляє UPI.

Підліток розповів співробітникам Каліфорнійської лотереї, що бабуся подарувала йому скретч-квиток із відповідною назвою "Ідеальний подарунок".

"Моя мама везла мене на рибалку, і по дорозі я стер захисний екран. Нам довелося зупинитися. Це був мільйон доларів, а в мене ще навіть не було документів. Ми розвернулися і поїхали додому, тому що мені потрібно було отримати посвідчення особи передусім тим як я міг забрати виграш", — сказав Хенг.

Бабуся Хенга купила виграшний квиток у магазині Oasis Market у місті Терлок. Переможець сказав, що його призові гроші підуть на оплату коледжу та інвестиції на майбутнє.

"Я в захваті! Я цього точно не очікував", — сказав Хенг.

Раніше Фокус писав, що у США чоловік купив 20 однакових лотерейних білетів та виграв 20 разів. Американець Фекр Хірпо розповів, що зазвичай не набуває великої кількості однакових квитків, але цього разу він відчув, що розіграш буде вдалим. Чоловік ще не вирішив, як він розпорядиться своїм призом.

Також повідомлялося, що у США чоловік під час відпустки зірвав джекпот у $5 млн. Американець Пітер Салліван вирішив не чекати, поки весь його приз виплачуватимуть частинами протягом кількох років. Він отримає свій виграш в одноразовій виплаті, яка становила 3 960 000 доларів.