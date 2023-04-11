Киллер из фильма: стрелок, которого искала полиция, оказался невиновным косплеером (фото)

Стрелок, за которым охотилась полиция, оказался безобидным косплеером. Он был "вооружен" игрушечным оружием и был ошибочно принят за потенциальную угрозу.

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В Бостоне (США) сотрудники полиции отследили подозреваемого в стрельбе. Им оказался невиновный молодой человек, который был переодет в костюм охотника за головами из фильма "Звездные войны". Об этом сообщает Daily Star.

Прибыв на место происшествия правоохранительные органы выяснили, что сообщение о наличии длинноствольного оружия было ложным. На самом деле был обнаружен бластер из популярной фантастической франшизы.

Офицеры, присутствовавшие на станции Бэк-Бэй, были обеспокоены поступившими отчетами и выяснили, что они касаются человека, который был одет в костюм персонажа "Звездных войн" — Боба Фетта.

Мужчина был одет в костюм персонажа "Звездных войн" — Боба Фетта Фото: MBTA Transit Police

Парень в костюме, укрывший свое лицо за темным визором и вооруженный игрушечным оружием, попался на глаза правоохранителям и был неправильно принят за потенциальную угрозу.

Ранее Фокус писал, что в США агенты ФБР перепутали номер отеля и почти час допрашивали невиновного мужчину. В Бостоне агенты местного отделения спецслужбы во время учений перепутали гостиничный номер и вломились к невинному человеку. Пострадавшим оказался пилот компании Delta Airlines, который просто хотел поспать.

Также сообщалось, что в Бельгии игра в "Монополию" закончилась кровопролитием. Группа молодых людей играла в настольную игру на тротуаре одной из улиц Брюсселя, чем разозлила мужчину, который жил неподалеку. Ссора быстро переросла в драку, в результате которой пострадало двое мужчин.