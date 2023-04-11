Кілер із фільму: стрілець, якого шукала поліція, виявився невинним косплеєром (фото)

Стрілець, за яким полювала поліція, виявився невинним косплеєром. Він був "озброєний" іграшковою зброєю і був помилково прийнятий за потенційну загрозу.

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У Бостоні (США) співробітники поліції відстежили підозрюваного у стрільбі. Ним виявився невинний юнак, який був переодягнений у костюм мисливця за головами з фільму "Зоряні війни". Про це повідомляє Daily Star.

Прибувши на місце події правоохоронці з'ясували, що повідомлення про наявність довгоствольної зброї було хибним. Насправді було виявлено бластер із популярної фантастичної франшизи.

Офіцери, які були присутні на станції Бек-Бей, були стурбовані звітами, що надійшли, і з'ясували, що вони стосуються людини, яка була одягнена в костюм персонажа "Зоряних війн" — Боба Фетта.

Чоловік був одягнений у костюм персонажа "Зоряних воєн" — Боба Фетта Фото: MBTA Transit Police

Хлопець у костюмі, що заховав своє обличчя за темним візором та був озброєний іграшковою зброєю, потрапив на очі правоохоронцям і був неправильно прийнятий за потенційну загрозу.

Раніше Фокус писав, що у США агенти ФБР переплутали номер готелю та майже годину допитували невинного чоловіка. У Бостоні агенти місцевого відділення спецслужби під час навчань переплутали готельний номер і вдерлися до безневинної людини. Постраждалим виявився пілот компанії Delta Airlines, який просто хотів поспати.

Також повідомлялося, що у Бельгії гра в "Монополію" закінчилася кровопролиттям. Група молодих людей грала в настільну гру на тротуарі однієї з вулиць Брюсселя, чим розлютила чоловіка, який жив неподалік. Сварка швидко переросла у бійку, внаслідок якої постраждали двоє чоловіків.