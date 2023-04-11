Могли спасти: учителя думали, что ребенок, упавший на перемене, "притворяется мертвецом"

Ромео Пьер Луис играл в пятнашки в своей начальной школе, когда он внезапно упал. Учителя подумали, что мальчик так играет и просто "притворяется мертвецом". Но когда они решили проверить его, то поняли, что он не дышит.

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В апреле 2022 года, в Коннектикуте (США), 5-летний Ромео Пьер Луис, которого учителя считали "притворившемся мертвецом", пролежал без сознания на игровой площадке восемь минут. Через два дня он умер от редкого заболевания сердца. Об этом сообщает The Insider.

В годовщину смерти мальчика его родители подали в суд на город Уэст-Хартфорд и местный совет по образованию. Они утверждают, что педагоги могли спасти ему жизнь, если бы приняли меры раньше. В иске говорится, что другие дети рассказали учителям о Луисе, но их предупреждения были проигнорированы.

Ромео Пьер Луис играл в пятнашки в своей начальной школе в Коннектикуте в апреле 2022 года когда внезапно упал. Учителя международной академии Charter Oak подумали, что он "притворяется мертвецом". Но когда они проверили его через восемь минут, то поняли, что он не дышит.

"К тому времени, когда учителя поняли, что Ромео не играет в мертвеца и нуждается в неотложной медицинской помощи, было уже слишком поздно, и жизнь Ромео уже нельзя было спасти", — говорится в иске.

Мальчик был доставлен в детскую больницу Коннектикута, где, несмотря на "значительные и масштабные усилия по спасению его жизни", он умер через два дня.

Родители Луиса подали иск в Высший суд штата Коннектикут Фото: The Insider

Майкл Л. Чемберс-младший, адвокат, представляющий интересы родителей Луиса, заявил газете The Washington Post, что смерти "можно было полностью избежать".

"Как любой родитель, который каждое утро отвозит своего ребенка в школу, мы доверяем учителям и администраторам. И это доверие было абсолютно нарушено", — сказал он.

В иске утверждается, что учителя проявили халатность во многих отношениях. Луис умер от синдрома Бругада, редкого заболевания, которое вызывает нерегулярные сердечные ритмы. По данным клиники Майо, большинство людей, страдающих этим синдромом, не знают о его наличии. Адвокат отметил, что родители тоже не знали о состоянии своего сына.

Ранее Фокус писал, что учительница организовала в своем классе секретный бойцовский клуб. В США ученики средней школы сообщили следователям, что они участвовали в запланированных драках внутри школы, и заявили, что их вновь приглашали на дополнительные поединки, чтобы они могли взять реванш.

Также сообщалось, что в США 5-летняя девочка взяла телефон мамы и потратила огромную сумму денег в интернете. Американка Джессика Нуньес не понимает, как ее ребенок смог найти нужные товары на Amazon. Однако любопытно, что еще за день до оформления заказа ее дочь говорила об этом.