Могли врятувати: вчителі думали, що дитина, яка впала на перерві, "прикидається мертвим"

Ромео П'єр Луїс грав у "квача" у своїй початковій школі, коли він раптово впав. Вчителі подумали, що хлопчик так грає і просто "прикидається мертвим". Але коли вони вирішили перевірити його, зрозуміли, що він не дихає.

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У квітні 2022 року, в Коннектикуті (США), 5-річний Ромео П'єр Луїс, якого вчителі вважали "мерцем", пролежав непритомний на ігровому майданчику вісім хвилин. За два дні він помер від рідкісного захворювання серця. Про це повідомляє The Insider.

У річницю смерті хлопчика його батьки подали до суду на місто Вест-Хартфорд та місцеву раду з освіти. Вони стверджують, що педагоги могли врятувати йому життя, якби вжили заходів раніше. У позові йдеться, що інші діти розповіли вчителям про Луїса, але їхні попередження проігнорували.

Ромео П'єр Луїс грав у "квача" у своїй початковій школі в Коннектикуті у квітні 2022 року, коли раптово впав. Вчителі міжнародної академії Charter Oak подумали, що він "прикидається мерцем". Але коли вони перевірили його за вісім хвилин, то зрозуміли, що він не дихає.

"На той час, коли вчителі зрозуміли, що Ромео не грає в мерця і потребує невідкладної медичної допомоги, було вже надто пізно, і життя Ромео вже не можна було врятувати", — йдеться в позові.

Хлопчика було доставлено до дитячої лікарні Коннектикуту, де, попри "значні та масштабні зусилля щодо порятунку його життя", він помер через два дні.

Батьки Луїса подали позов до Вищого суду штату Коннектикут Фото: The Insider

Майкл Л. Чемберс-молодший, адвокат, який представляє інтереси батьків Луїса, заявив газеті The Washington Post, що смерті "можна було повністю уникнути".

"Як будь-який батько, який щоранку відвозить свою дитину до школи, ми довіряємо вчителям та адміністраторам. І ця довіра була абсолютно порушена", — сказав він.

У позові стверджується, що вчителі виявили недбалість у багатьох відношеннях. Луїс помер від синдрому Бругада, рідкісного захворювання, яке спричиняє нерегулярні серцеві ритми. За даними клініки Майо, більшість людей, які страждають на цей синдром, не знають про його наявність. Адвокат зазначив, що батьки також не знали про стан свого сина.

Раніше Фокус писав, що вчителька організувала у своєму класі секретний бійцівський клуб. У США учні середньої школи повідомили слідчим, що вони брали участь у запланованих бійках усередині школи, та заявили, що їх знову запрошували на додаткові поєдинки, щоб вони могли взяти реванш.

Також повідомлялося, що у США 5-річна дівчинка взяла телефон мами та витратила величезну суму грошей в інтернеті. Американка Джесіка Нуньєс не розуміє, як її дитина змогла знайти потрібні товари на Amazon. Однак цікаво, що ще за день до оформлення замовлення її дочка говорила про це.