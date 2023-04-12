Прогнозы МВФ неправдивы: санкции разрушают экономику РФ, — СМИ

Владимир Путин скрывает достоверные цифры, указывающие на серьезные проблемы, чтобы дезинформировать западных журналистов. По мнению экспертов, падение российской экономики на фоне санкций составляет от 60 до 95%

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Исследователи Йельского университета Джеффри Зонненфельд и Стивен Тянь обвинили управление МВФ и западные СМИ в изложении ложных и некомпетентных данных о прогнозах роста ВВП в России. Об этом во вторник, 12 апреля сообщает издание Time, статью в котором разместили авторы.

В статье утверждается, что МВФ практически удваивает прогнозируемый рост экономики РФ до 0,7%, что намного превышает прогноз для большей части стран Европы. Такой подход является "некомпетентным" и немного "зловещим".

По мнению экспертов, которые специализируются на российской экономике, президент России Владимир Путин тщательно скрывает реальные цифры, а свои статистические данные "придумывает". Статистика, которую предоставляет лидер Кремля, искажена. Руководящие лица в РФ намеренно скрывают те показатели, которые указывают на проблемы (в том числе речь идет про отток капитала, добычу энергоресурсов, экспорт и импорт).

"Данные о ВВП России являются чистым изобретением из воображения Путина. Россия искажает эти данные, а мировые СМИ и международные финансовые организации используют озвученные цифры, фактически принимая участие в пропаганде", – утверждают экономисты.

Эксперты обращают внимание на противоречащие заголовки в СМИ. В то время, как AFP сообщает: "МВФ повышает прогноз роста России в связи с дефицитом государственных расходов", в то же время CNN пишет: "Война в Украине будет иметь "разрушительные" последствия для экономики России".

Зонненфельд и Тянь указывают, что на самом деле российская экономика рушится и переживает стремительное падение, помимо энергетической отрасли страдают и все другие ее сферы.

"Падение составляет от 60 до 95%. Путин не должен выиграть войну дезинформации западных СМИ и политиков, наивно поддающихся его фальшивым экономическим отчетам", — указано в публикации.

Напомним, 21 февраля 2023 года, президент России выступил перед Федеральным собранием с "антизападной" речью. Он заявил, что не намерен прекращать войну в Украине.

Также, 22 февраля, по информации политтехнолога Михаила Шейтельмана, на прокремлевском концерте в Лужниках Путин отправил вместо себя на выступление картавого двойника.