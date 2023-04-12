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Світ Російсько-українська війна

Прогнози МВФ неправдиві: санкції руйнують економіку РФ, — ЗМІ

мвф, прогноз ввп, Джеффрі Зонненфельд, Стівен Тянь, змі, пропаганда росії, володимир путін
Фото: ТАСС | Президент Росії Володимир Путін та прем'єр-міністр Михайло Мішустін

Володимир Путін приховує достовірні цифри, котрі вказують на серйозні проблеми, щоби дезінформувати західних журналістів. На думку експертів, падіння російської економіки на тлі санкцій становить від 60 до 95%.

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Дослідники Єльського університету Джеффрі Зонненфельд та Стівен Тянь звинуватили управління МВФ та західні ЗМІ у публікації хибних та некомпетентних даних про прогнози зростання ВВП у Росії. Про це у вівторок, 12 квітня, повідомляє видання Time, статтю в якому розмістили автори.

У статті стверджується, що МВФ практично подвоює прогнозоване зростання економіки РФ до 0,7%, що набагато перевищує прогноз для більшості країн Європи. Такий підхід є "некомпетентним" і трохи "зловісним".

На думку експертів, які спеціалізуються на російській економіці, президент Росії Володимир Путін ретельно приховує реальні цифри, а свої статистичні дані "вигадує". Статистику, яку надає лідер Кремля, спотворено. Керівні особи в РФ навмисно приховують ті показники, що вказують на проблеми (зокрема йдеться про відтік капіталу, видобуток енергоресурсів, експорт та імпорт).

"Дані про ВВП Росії є чистим винаходом з уяви Путіна. Росія спотворює ці дані, а світові ЗМІ та міжнародні фінансові організації використовують озвучені цифри, фактично беручи участь у пропаганді", – стверджують економісти.

Експерти звертають увагу на заголовки в ЗМІ, що суперечать одне одному. У той час як AFP повідомляє: "МВФ підвищує прогноз зростання Росії у зв'язку з дефіцитом державних витрат", водночас CNN пише: "Війна в Україні матиме "руйнівні" наслідки для економіки Росії".

Зонненфельд і Тянь вказують, що насправді російська економіка руйнується і переживає стрімке падіння, крім енергетичної галузі, страждають також всі інші її сфери.

"Падіння становить від 60 до 95%. Путін не повинен виграти війну в дезінформації західних ЗМІ та політиків, які наївно вірять у його фальшиві економічні звіти", — зазначено в публікації.

Нагадаємо, 21 лютого 2023 року президент Росії виступив перед Федеральними зборами з "антизахідною" промовою. Він заявив, що не має наміру припиняти війну в Україні.

Також, 22 лютого, за інформацією політтехнолога Михайла Шейтельмана, на прокремлівському концерті у Лужниках Путін відправив замість себе на виступ картового двійника.