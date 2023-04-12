Прогнози МВФ неправдиві: санкції руйнують економіку РФ, — ЗМІ

Володимир Путін приховує достовірні цифри, котрі вказують на серйозні проблеми, щоби дезінформувати західних журналістів. На думку експертів, падіння російської економіки на тлі санкцій становить від 60 до 95%.

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Дослідники Єльського університету Джеффрі Зонненфельд та Стівен Тянь звинуватили управління МВФ та західні ЗМІ у публікації хибних та некомпетентних даних про прогнози зростання ВВП у Росії. Про це у вівторок, 12 квітня, повідомляє видання Time, статтю в якому розмістили автори.

У статті стверджується, що МВФ практично подвоює прогнозоване зростання економіки РФ до 0,7%, що набагато перевищує прогноз для більшості країн Європи. Такий підхід є "некомпетентним" і трохи "зловісним".

На думку експертів, які спеціалізуються на російській економіці, президент Росії Володимир Путін ретельно приховує реальні цифри, а свої статистичні дані "вигадує". Статистику, яку надає лідер Кремля, спотворено. Керівні особи в РФ навмисно приховують ті показники, що вказують на проблеми (зокрема йдеться про відтік капіталу, видобуток енергоресурсів, експорт та імпорт).

"Дані про ВВП Росії є чистим винаходом з уяви Путіна. Росія спотворює ці дані, а світові ЗМІ та міжнародні фінансові організації використовують озвучені цифри, фактично беручи участь у пропаганді", – стверджують економісти.

Експерти звертають увагу на заголовки в ЗМІ, що суперечать одне одному. У той час як AFP повідомляє: "МВФ підвищує прогноз зростання Росії у зв'язку з дефіцитом державних витрат", водночас CNN пише: "Війна в Україні матиме "руйнівні" наслідки для економіки Росії".

Зонненфельд і Тянь вказують, що насправді російська економіка руйнується і переживає стрімке падіння, крім енергетичної галузі, страждають також всі інші її сфери.

"Падіння становить від 60 до 95%. Путін не повинен виграти війну в дезінформації західних ЗМІ та політиків, які наївно вірять у його фальшиві економічні звіти", — зазначено в публікації.

Нагадаємо, 21 лютого 2023 року президент Росії виступив перед Федеральними зборами з "антизахідною" промовою. Він заявив, що не має наміру припиняти війну в Україні.

Також, 22 лютого, за інформацією політтехнолога Михайла Шейтельмана, на прокремлівському концерті у Лужниках Путін відправив замість себе на виступ картового двійника.